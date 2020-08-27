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Колонну с гуманитарной помощью из Польши бастующим рабочим не пускают в Беларусь

27.08.2020 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На белорусско-польской границе была задержана фура с гуманитарной помощью от польских рабочих своим белорусским коллегам — ее не впускает в страну белорусская сторона. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши.


Фото: twitter.com/michaldworczyk

Утром в четверг польский чиновник сообщил в своем Twitter о том, что машина с гуманитарной помощью от польского профсоюза «Солидарность» для бастующих рабочих из Минска уже 12 часов находится на границе — ее не впускает в страну белорусская сторона.

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