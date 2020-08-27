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В Бресте задержали политика Игоря Масловского

27.08.2020 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 27 августа в Бресте был задержан председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) и руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский. Об этом сообщает «Брестская газета» со ссылкой на главу городской партийной структуры Анну Канюс.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Утром мы были на суде у Дмитрия Янковича — мужчины, который был задержан, когда перевозил в своей машине огромный бело-красно-белый флаг. Судья очень быстро, даже не удаляясь в совещательную комнату, огласил решение — 15 базовых. После суда я, Игорь и один из наблюдателей на выборах шли в наш офис. На перекрестке Машерова и Коммунистической возле нас остановилась темно-синяя гражданская „Ауди“ и из нее вышли два человека: милиционер и сотрудник в гражданке, который выступал свидетелем на суде у Янковича», — сказала Канюс.

По ее словам, милиционер целенаправленно подошел к Игорю, переспросил, действительно ли он Масловский и сказал: «Вы задержаны. Пройдемте». Также Игоря предупредили о недопустимости сопротивления.

Его увезли в Ленинский РОВД. Причина задержания пока не известна. Соратники Масловского поехали в райотдел, чтобы попытаться что-то выяснить.

 
Теги: Брест
 
 
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Причина задержания неизвестна.
 
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