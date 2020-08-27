В Минске прямо на платформе метро спели «Магутны Божа» и «Пагоню» - вот как это было

Источник материала: Tut.by

В Минске уже несколько дней артисты исполняют «Магутны Божа» и «Пагоню» в неожиданных местах. Вечером в четверг легендарные белорусские песни зазвучали в метро — на платформе станции «Купаловская». Посмотрите, как это было.

Люди запели прямо на станции «Купаловская» ровно в 19.30. Пассажиры подземки удивленно прислушивались. Несколько артистов развернули бело-красно-белый флаг. Исполнив две песни, люди разошлись — на все ушло около пяти минут.

Ближе к концу выступления на платформе появился сотрудник охраны метро в форме, но замечаний он не делал, спокойно дождался, когда закончится песня. Пассажиры, прибывшие на одном из поездов подземки, аплодировали, на глазах у некоторых были слезы.

Вот как пели днем раньше, в торгово-развлекательном центре «Галерея Минск». Напомним, что начался необычный флешмоб в торговом центре «Столица».