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Украина вновь ввела ограничения в своих пунктах пропуска через границу
28.08.2020 13:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг ― Sputnik. Украинская сторона уведомила о введении ограничительных мер в своих пунктах пропуска через границу, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Власти Украины из-за пандемии COVID-19 ввели с 12 марта месячный карантин, позже ограничительные меры несколько раз продлевались. С 11 мая карантин начали смягчать. Вместе с тем так называемый адаптивный карантин был продлен в стране до 31 июля. потом украинские власти открыли ряд пунктов пропуска.
"По официальному заявлению украинской стороны, такие меры приняты в рамках карантинных мер, связанных с распространением COVID-19", ― сообщили Sputnik в пятницу в ГПК Беларуси.
По решению Кабинета Министров Украины ограничительные меры будут действовать до 28 сентября.
По состоянию на 27 августа на Украине было зафиксировано более 1670 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено более 110 085 лабораторно подтвержденных случаев, из них 2354 летальных. 53 454 пациента выздоровели.
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По решению Кабинета министров Украины ограничительные меры на всех пунктах пропуска будут действовать до 28 сентября.
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