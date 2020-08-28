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Украина вновь ввела ограничения в своих пунктах пропуска через границу

28.08.2020 13:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг ― Sputnik. Украинская сторона уведомила о введении ограничительных мер в своих пунктах пропуска через границу, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Власти Украины из-за пандемии COVID-19 ввели с 12 марта месячный карантин, позже ограничительные меры несколько раз продлевались. С 11 мая карантин начали смягчать. Вместе с тем так называемый адаптивный карантин был продлен в стране до 31 июля. потом украинские власти открыли ряд пунктов пропуска.

"По официальному заявлению украинской стороны, такие меры приняты в рамках карантинных мер, связанных с распространением COVID-19", ― сообщили Sputnik в пятницу в ГПК Беларуси.

По решению Кабинета Министров Украины ограничительные меры будут действовать до 28 сентября.

По состоянию на 27 августа на Украине было зафиксировано более 1670 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено более 110 085 лабораторно подтвержденных случаев, из них 2354 летальных. 53 454 пациента выздоровели.

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Теги: Минск
 
 
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По решению Кабинета министров Украины ограничительные меры на всех пунктах пропуска будут действовать до 28 сентября.
 
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