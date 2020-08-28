Томографы, которые Лукашенко просил у Гуцериева, уже установили в столичных поликлиниках

Источник материала: Tut.by

Аппараты компьютерной томографии установили в девяти столичных поликлиниках (и в одной больнице). Список учреждений здравоохранения, где появились томографы, дает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: пресс-служба Минздрава

В компьютерных томографах — программное обеспечение 2020 года. Сейчас их настраивают, скоро оборудование начнет полноценно работать.

Вот список поликлиник, куда привезли такое оборудование.

4-я городская поликлиника, Центральный район;

14-я центральная районная поликлиника, Партизанский район;

19-я центральная районная клиническая поликлиника, Первомайский район;

21-я центральная поликлиника, Заводской район;

23-я городская поликлиника, Ленинский район;

26-я городская поликлиника, Фрунзенский район;

25-я центральная районная поликлиника, Московский район;

34-я центральная районная клиническая поликлиника, Советский район;

38-я городская поликлиника, Октябрьский район.

Кроме того, томограф установили (еще в июле) в 5-й клинической больнице.

Высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы купили за счет средств компании «Славкалий».

Напомним, в конце апреля Александр Лукашенко разговаривал по телефону с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Видео разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

— Не надо мне эти тесты, у нас свои делают, — говорил президент на видео. — Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим.

Михаил Гуцериев — глава группы «Сафмар», в нее входит компания «Славкалий».