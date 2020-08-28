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Томографы, которые Лукашенко просил у Гуцериева, уже установили в столичных поликлиниках
28.08.2020 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аппараты компьютерной томографии установили в девяти столичных поликлиниках (и в одной больнице). Список учреждений здравоохранения, где появились томографы, дает телеграм-канал «Минск.Официально».
В компьютерных томографах — программное обеспечение 2020 года. Сейчас их настраивают, скоро оборудование начнет полноценно работать.
Вот список поликлиник, куда привезли такое оборудование.
Кроме того, томограф
Высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы купили за счет средств компании «Славкалий».
Напомним, в конце апреля Александр Лукашенко
— Не надо мне эти тесты, у нас свои делают, — говорил президент на видео. — Ты не спеши, а лучше мне десять КТ. Для того, чтобы диагностировать пневмонию, это нам нужнее. Все остальное не надо, лучше десяток КТ и все. Миша, больше ничего не надо, приедешь — поговорим.
Михаил Гуцериев — глава группы «Сафмар», в нее входит компания «Славкалий».
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Аппараты компьютерной томографии установили в девяти столичных поликлиниках. Список учреждений здравоохранения, где появились томографы, дает телеграм-канал...
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