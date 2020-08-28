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Минздрав проводит общественное обсуждение по поводу продажи некоторых лекарств без рецепта

28.08.2020 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На правовом форуме Беларуси до 4 сентября 2020 года идет общественное обсуждение проекта постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении перечня лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача», сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В перечень безрецептурных лекарств предлагают внести 14 анатомических групп
анатомо- терапевтическо-химической классификации лекарств. В том числе без рецепта хотят продавать некоторые виды лекарств для пищеварительного
тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы, определенные дерматологические средства, для мочеполовой системы и половые гормоны, гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины, антиинфекционные средства для системного применения, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, для костно-мышечной, нервной, дыхательной системы, противопаразитные средства, инсектициды и репелленты, средства для лечения заболеваний органов чувств и другие лекарства. Ознакомиться со списком предлагаемых безрецептурных лекарств можно в проекте постановления на правовом форуме.

В комментариях на правовом форуме пользователи в том числе предлагает снова сделать безрецептурными оральные контрацептивы. Каждый также может поделиться там и своими комментариями и предложениями.

 
 
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На правовом форуме Беларуси до 4 сентября 2020 года идет общественное обсуждение проекта постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении перечня...
 
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