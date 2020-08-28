«Пушкинская» и «Октябрьская». Какие выходы из метро будут ремонтировать в сентябре

Источник материала: Tut.by

Сейчас ремонтируют выходы со станций метро «Пушкинская» и «Октябрьская» . Минский метрополитен сообщает, сколько продлится ремонт.

Выход № 4−1 станции «Октябрьская» будет полностью закрыт по 9 сентября, это связано с ремонтом.

Ремонтируют и выход № 1−1 из станции «Пушкинская». Он будет закрыт по 30 сентября.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.



Закрытый выход на «Октябрьской»



Закрытый выход на «Пушкинской»