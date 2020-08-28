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«Пушкинская» и «Октябрьская». Какие выходы из метро будут ремонтировать в сентябре
28.08.2020 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сейчас ремонтируют выходы со станций метро
Выход № 4−1 станции «Октябрьская» будет полностью закрыт по 9 сентября, это связано с ремонтом.
Ремонтируют и выход № 1−1 из станции «Пушкинская». Он будет закрыт по 30 сентября.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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Сейчас ремонтируют выходы со станций метро «Пушкинская» и «Октябрьская». Минский метрополитен сообщает, сколько продлится ремонт.
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