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«Пушкинская» и «Октябрьская». Какие выходы из метро будут ремонтировать в сентябре

28.08.2020 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас ремонтируют выходы со станций метро «Пушкинская» и «Октябрьская». Минский метрополитен сообщает, сколько продлится ремонт.

Выход № 4−1 станции «Октябрьская» будет полностью закрыт по 9 сентября, это связано с ремонтом.

Ремонтируют и выход № 1−1 из станции «Пушкинская». Он будет закрыт по 30 сентября.

Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.


Закрытый выход на «Октябрьской»

Закрытый выход на «Пушкинской»
 
 
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Сейчас ремонтируют выходы со станций метро «Пушкинская» и «Октябрьская». Минский метрополитен сообщает, сколько продлится ремонт.
 
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