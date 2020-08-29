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МВД сообщило о количестве задержанных на протестных акциях 28 августа

29.08.2020 12:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. Министерство внутренних дел сообщило о количестве задержанных на протестных акциях в Беларуси 28 августа.

"Вчера, 28 августа, в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности их проведения. Зафиксировано 42 очага политической активности граждан", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Отмечается, что "мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялись во всех регионах страны". Количество принявших в них участие не сообщается.

"Мероприятиями в поддержку мира, безопасности и спокойствия" в МВД называют митинги и прочие акции в поддержку Александра Лукашенко. Их участников власти не только не задерживают, но и всячески содействуют проведению подобных мероприятий. Не задерживает милиция и журналистов государственных СМИ.

При этом, как утверждает МВД, протестные акции 28 августа "были немноголюдны", а самые активные из них прошли традиционно в Минске.

"Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра им. Я.Купалы находилось около 200 человек. На пл. Независимости собралось не более 90 граждан. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека", — отмечается в сообщении. 

МВД также обращается к жителям страны: "Проведите последние выходные лета в кругу семьи, близких людей. Не принимайте участие в незаконных уличных акциях, а главное, не вовлекайте своих детей в подобные мероприятия".

 


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. Министерство внутренних дел сообщило о количестве задержанных на протестных акциях в Беларуси 28 августа. "Вчера, 28 августа, в стране прошли...
 
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