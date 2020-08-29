Маленькая история про флаг, один минский двор и большую спецоперацию

Источник материала: Tut.by

О том, что в одном из дворов на Сморговском тракте между домами появился большой бчб-флаг, вчера заметили многие. Мы узнали, как пришла идея повесить его и о том, как сдружились соседи за последние недели.



Фото читателей TUT.BY

— Мы уже не первый раз вешаем большие флаги — сначала на фасаде дома, но его сняли. Потом придумали мурал с диджеями (те, что включили в Киевском сквере «Перемен»). Его уже два раза закрашивали. Вчера соседи придумали закрепить между домами трос с флагом, — рассказала нам минчанка Елена.

Женщина говорит, что вечером во дворе получился целый праздник — сначала устроили чаепите со всякими вкусностями, а потом приглашенный специально учитель танцев под гармошку обучал всех желающих белорусским танцам.

Уже поздно вечером во дворе потом появились люди в штатском. Те же самые, говорит Елена, что сняли и первый флаг. Они пытались попасть на крышу, но все выходы на нее были закрыты.

Пол ночи они кружили, но не знали как снять, рассказывает женщина. Около 7.00 утра приехало подкрепление — пару синих бусов без номеров, пожарная машина МЧС, несколько легковых машин. Им удалось срезать трос с одной стороны, но флаг зацепился за балкон и снять его не смогли.

Уже днем неизвестные в штатском вернулись со спец инструментом и смогли забрать полотнище.

Впрочем, говорят местные, у них есть еще идеи, как украсить двор.



Фото читателей TUT.BY