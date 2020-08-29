|
Оплачивать проезд смартфоном в некоторых маршрутках можно будет с сентября
29.08.2020 15:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Оплачивать поезд в некоторых маршрутках Минска с помощью смартфона можно будет с 1 сентября, об этом заявил в субботу во ходе прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщает агентство "Минск-Новости".
© Photo : ГАИ Минской области
По его словам, с начала сентября возможность оплатить проезд с помощью мобльных приложений появится в 30% маршруток столицы. Дорохович подчеркнул, что со временем такая система оплаты будет внедрена во всех маршрутных такси для удобства пассажиров.
В данный момент в столице действуют две электронные системы оплаты проезда с помощью мобильных приложений "TIX" и системы "Оплати". Сейчас электронные билеты можно купить с помощью этих приложений во всех столичных трамваях, автобусах маршрута №1, №100 и троллейбусах №77.
Планируется, что с 1 сентября система электронных билетов заработает во всех автобусах, троллейбусах и трамваях.
Напомним, что данные системы, как электронные сервисы такси, позволяют оплатить проезд, учитывая геолокацию пользователя, а также по QR-коду в салоне общественного транспорта, Wi-Fi и Bluetooth.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До этого сообщалось, что с сентября две системы оплаты проезда будут работать через мобильный телефон во всех автобусах, троллейбусах и трамваях.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)