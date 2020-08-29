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Оплачивать проезд смартфоном в некоторых маршрутках можно будет с сентября

29.08.2020 15:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Оплачивать поезд в некоторых маршрутках Минска с помощью смартфона можно будет с 1 сентября, об этом заявил в субботу во ходе прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, сообщает агентство "Минск-Новости". 

© Photo : ГАИ Минской области
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По его словам, с начала сентября возможность оплатить проезд с помощью мобльных приложений появится в 30% маршруток столицы. Дорохович подчеркнул, что со временем такая система оплаты будет внедрена во всех маршрутных такси для удобства пассажиров.

В данный момент в столице действуют две электронные системы оплаты проезда с помощью мобильных приложений "TIX" и системы "Оплати". Сейчас электронные билеты можно купить с помощью этих приложений во всех столичных трамваях, автобусах маршрута №1, №100 и троллейбусах №77.

Планируется, что с 1 сентября система электронных билетов заработает во всех автобусах, троллейбусах и трамваях.

Напомним, что данные системы, как электронные сервисы такси, позволяют оплатить проезд, учитывая геолокацию пользователя, а также по QR-коду в салоне общественного транспорта, Wi-Fi и Bluetooth.

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Теги: Минск
 
 
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До этого сообщалось, что с сентября две системы оплаты проезда будут работать через мобильный телефон во всех автобусах, троллейбусах и трамваях.
 
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