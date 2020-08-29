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Молитву за белорусский народ произнесут 30 августа во всех православных церквях и обителях страны
29.08.2020 15:57 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородице и молитвой за белорусский народ будет совершен в 17.00 30 августа во всех православных церквях и монашеских обителях страны сообщает
Молебен совершат по благословению митрополита Минского и Заславского епископа Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси. В своем циркулярном письме по этому поводу православный иерарх отметил, что "в эти непростые дни смущения умов и народного противостояния все мы особо нуждаемся в заступничестве Пречистой Девы".
"Все мы исполнены чаяния скорейшего успокоения смуты среди народа нашего, утверждения благословенного мира и спокойствия, — отметил он. — А для этого необходима соборная молитва всей Белорусской Церкви. Молитвенное единение в вере, надежде на помощь Божию и любви во Христе — в этом наше свидетельство об истине, наша сила и упование"
"Обратимся же в эти дни празднования Успения Пресвятой Богородицы в общей молитве к Ней, испрашивая мира и благоденствия земле белорусской! <...> Призываю духовенство, мирян и всех неравнодушных к будущему Отечества нашего людей объединиться в молитве. Тем, кто не сможет посетить в указанное время храм, можно присоединиться умом и сердцем к соборной молитве там, где вы будете пребывать" — призвал епископ Вениамин.
Сам патриарший экзарх совершит молебен в главном православном храме Минска — Свято-Духовом кафедральном соборе на площади Свободы либо на прихрамовой территории, если позволит погода.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 29 августа. Молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородице и молитвой за белорусский народ будет совершен в 17.00 30 августа во всех православных церквях и...
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