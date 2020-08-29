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Съемочная группа "Радыё Свабода" задержана милицией прямо в живом эфире
29.08.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире.
БелаПАН.
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Минск, 29 августа. Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире. Они вели...
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