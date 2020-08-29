Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире.



Они вели стрим с акции женщин, которая проходит 29 августа в районе площади Победы в Минске. В акции участвует несколько тысяч человек. Мероприятие было анонсировано в соцсетях как "Гранд-парад женских миротворческих сил", который проводится для того, "чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".



Акция началась в 16.00. Съемочная группа "Радыё Свабода" сопровождала участниц акции с самого начала, а также сообщила о задержании как минимум трех мужчин. Журналисты вели стрим в течение примерно 40 минут. В момент задержания был слышен голос Алеся Пилецкого, который представился: "Журналисты "Радыё Свабода". Затем он добавил: "На этом мы заканчиваем наш стрим".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Съемочная группа "Радыё Свабода" задержана милицией прямо в живом эфире Минск, 29 августа. Съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик — задержаны милицией прямо в живом эфире. Они вели...

БелаПАН.