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Тысячи женщин участвуют в марше солидарности в районе площади Победы в Минске

29.08.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Тысячи женщин участвуют в марше солидарности, который проходит 29 августа в районе площади Победы в Минске.

Мероприятие было анонсировано в соцсетях как "Гранд-парад женских миротворческих сил", который проводится для того, "чтобы напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка".

К 16.00 вокруг площади начали выстраиваться сотни женщин с цветами. Движение на прилегающем участке через некоторое время было перекрыто. Подъехали автозаки и милицейские микроавтобусы. Милиция начала предупреждать в мегафоны, что мероприятие не санкционировано Мингорисполкомом.

ОМОН без применения насилия задержал как минимум троих мужчин.

Женщины около получаса приходили к площади Победы, рассредоточились по обеим сторонам проспекта Независимости. Непосредственно центр площади Победы, возле обелиска, огорожен турникетами.

В 16.15 количество участниц увеличилось до нескольких тысяч, они начали скандировать "Не простим!", "Уходи!". В 16.20 женщины маршем по тротуарам двинулись в сторону Октябрьской площади.

Спустя несколько сотен метров женщины вышли на проезжую часть проспекта Независимости, где дорогу им перекрыли несколько милицейских микроавтобусов и ОМОН. Милиция попросила сойти с проезжей части, после чего участницы марша развернулись в сторону площади Победы, скандируя "Позор!" и "Это наш город!".

Милиция продолжает предупреждать о незаконности мероприятия, призывая участниц разойтись.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Тысячи женщин участвуют в марше солидарности, который проходит 29 августа в районе площади Победы в Минске. Мероприятие было анонсировано в...
 
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