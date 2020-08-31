|
Поезда брестского направления приходят с опозданием из-за вчерашней непогоды
31.08.2020 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поезда брестского направления прибывают с опозданием из-за погодных условий, сообщает БелЖД.
Из-за неблагоприятных погодных условий вечером в воскресенье с 19.00 30 августа на перегоне Помыслище — Фаниполь (направление Минск — Брест) ограничена скорость движения всех поездов. Пассажирские поезда из Минска в направлении Барановичей и Бреста следуют с опозданием от 10 минут до часа, в обратном направлении — от 10 до 40 минут.
Сейчас на БелЖД принимают все меры по восстановлению графика движения поездов.
Более подробную информацию можно получить по номеру 105.
БелЖД приносит извинения пассажирам за неудобства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более подробную информацию можно получить по номеру 105.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)