Поезда брестского направления приходят с опозданием из-за вчерашней непогоды

Источник материала: Tut.by

Поезда брестского направления прибывают с опозданием из-за погодных условий, сообщает БелЖД.

Из-за неблагоприятных погодных условий вечером в воскресенье с 19.00 30 августа на перегоне Помыслище — Фаниполь (направление Минск — Брест) ограничена скорость движения всех поездов. Пассажирские поезда из Минска в направлении Барановичей и Бреста следуют с опозданием от 10 минут до часа, в обратном направлении — от 10 до 40 минут.

Сейчас на БелЖД принимают все меры по восстановлению графика движения поездов.

Более подробную информацию можно получить по номеру 105.

БелЖД приносит извинения пассажирам за неудобства.