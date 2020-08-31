Источник материала: Tut.by

Минобороны сообщило о плановом завершении учений на гродненском направлении.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования завершается комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск», — сообщили в Минобороны 31 августа.

Так, разведывательные подразделения 11 отдельной механизированной бригады выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности. Подразделения 465 ракетной бригады и 336 реактивной артиллерийской бригады несут боевое дежурство по плановым целям.

«В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки осуществляется вывод из состава дежурных сил по ПВО дополнительно назначенных сил и возврат их в пункты постоянной дислокации», — говорят в Минобороны.

Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществляют мониторинг местности в указанных районах. Подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки, уточнили в министерстве.

Напомним, в период с 28 по 31 августа проводилось комплексное тактическое учение на гродненском направлении.