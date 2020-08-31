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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тепло и дождливо будет в начале осени При этом оранжевый уровень опасности сохраняется и на сегодня. В столице высокие дневные температуры будут чередоваться с дождями и грозами. Контрастная погода в...

При этом оранжевый уровень опасности сохраняется и на сегодня. В столице высокие дневные температуры будут чередоваться с дождями и грозами. Контрастная погода в прогнозах и на завтра. Ночью в Минской области преимущественно без осадков, утром и днем кратковременные дожди. Ветер северный с порывами до 14 м/с, возможен туман. Ночью температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут плюс 27.В целом начало осени в столице и области прогнозируется дождливым, но теплым. Температура воздуха будет близка к климатической норме.