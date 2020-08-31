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Тепло и дождливо будет в начале осени

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

При этом оранжевый уровень опасности сохраняется и на сегодня. В столице высокие дневные температуры будут чередоваться с дождями и грозами. Контрастная погода в прогнозах и на завтра. Ночью в Минской области преимущественно без осадков, утром и днем  кратковременные дожди. Ветер северный с порывами  до 14 м/с, возможен туман. Ночью температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут  плюс 27.

В целом начало осени в столице и области прогнозируется дождливым, но теплым. Температура воздуха будет близка к климатической норме.

 
 
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При этом оранжевый уровень опасности сохраняется и на сегодня. В столице высокие дневные температуры будут чередоваться с дождями и грозами. Контрастная погода в...
 
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