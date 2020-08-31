В Могилеве 1 сентября детские праздники организуют чиновники и Театр кукол. Что там будет

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 1 сентября для детей организуют мероприятия на трех площадках в городе. Работу двух из них организует горисполком, третьей — Театр кукол.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В парке в микрорайоне Подниколье общегородской детский праздник пройдет с 13.00 до 16.00. Затем празднование начала учебного года переместится в сквер 40-летия Победы около фонтана недалеко от стадиона «Спартак». Тут оно начнется в 17.00, сообщается на сайте горисполкома. В программе — музыкальные выступления, игры, конкурсы.

Областной Театр кукол проведет интерактивную программу . Она начнется в 17.20 около здания театра на улице Первомайской, куда выйдут сказочные персонажи. С ними можно будет фотографироваться и принять участие в розыгрыше главного приза.

В 18.00 в Театре кукол начнется спектакль «Приключения Буратино, или Тайна Золотого ключика».