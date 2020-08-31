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В Могилеве 1 сентября детские праздники организуют чиновники и Театр кукол. Что там будет
31.08.2020 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 1 сентября для детей организуют мероприятия на трех площадках в городе. Работу двух из них организует горисполком, третьей — Театр кукол.
В парке в микрорайоне Подниколье общегородской детский праздник пройдет с 13.00 до 16.00. Затем празднование начала учебного года переместится в сквер 40-летия Победы около фонтана недалеко от стадиона «Спартак». Тут оно начнется в 17.00,
Областной Театр кукол
В 18.00 в Театре кукол начнется спектакль «Приключения Буратино, или Тайна Золотого ключика».
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Начало - в 13.00 в парке в микрорайоне Подниколье.
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