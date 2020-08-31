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Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь, а он - белорус. Это вообще возможно? Спросили адвоката
31.08.2020 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские пограничники не пустили главу Католической церкви Беларуси в страну. Тадеуш Кондрусевич сегодня, 31 августа, возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Пока Госпогранкомитет отказывается от комментариев, TUT.BY узнает, а могут ли вообще быть правовые основания для того, чтобы белоруса не пускать домой.
Тадеуш Кондрусевич находится на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги. 31 августа он возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Митрополит
Сотрудники погранслужбы Республики Беларусь отказали руководителю белорусского католического епископата во въезде в страну без объяснения причин, сказано в официальном
Госпогранкомитет отказался от комментариев по этой ситуации.
Мы спросили у адвокатов, а могут ли быть вообще правовые основания не пускать белоруса в Беларусь?
— Гражданину Республики Беларусь не может быть отказано во въезде в свою страну, потому что это — конституционное право на свободу передвижения, — объясняет TUT.BY адвокат Антон Гашинский, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». — Это право может быть ограничено только решением суда, но лишь на выезд из страны, не на въезд. Въезд ничем быть ограничен не может. Иностранное лицо или лицо без гражданства — да, их имеют право признать персонами нон-грата и не впускать в страну определенный срок.
Белоруса могут не впустить в страну только если его признали утратившим гражданство Республики Беларусь, говорит адвокат.
— Причины утраты гражданства могут быть разные. Например, если у человека есть одновременно и гражданство другой страны, двойное гражданство.
У митрополита Тадеуша Кондрусевича нет иного гражданства, кроме белорусского, уточнил TUT.BY пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.
— Около 10 лет назад у Тадеуша Кондрусевича было российское гражданство, но он от него отказался, — добавил Юрий Санько.
Адвокат Антон Гашинский поясняет, что основания для утраты гражданства Республики Беларусь перечислены в статье 19 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 года
Например, гражданство Беларуси может быть утрачено, если лицо поступает «на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства» при отсутствии отдельно прописанных оснований. Лишить гражданства в таком случае могут как по заявлению самого гражданина, так и по инициативе органов внутренних дел или органов дипломатической службы.
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Пока Госпогранкомитет отказывается от комментариев, TUT.BY узнал, а могут ли вообще быть правовые основания для того, чтобы белоруса не пускать домой.
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