ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь, а он - белорус. Это вообще возможно? Спросили адвоката

31.08.2020 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусские пограничники не пустили главу Католической церкви Беларуси в страну. Тадеуш Кондрусевич сегодня, 31 августа, возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Пока Госпогранкомитет отказывается от комментариев, TUT.BY узнает, а могут ли вообще быть правовые основания для того, чтобы белоруса не пускать домой.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Тадеуш Кондрусевич находится на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги. 31 августа он возвращался из Польши, где был в служебной командировке. Митрополит сообщил с границы, что его не пускают в Беларусь.

Сотрудники погранслужбы Республики Беларусь отказали руководителю белорусского католического епископата во въезде в страну без объяснения причин, сказано в официальном заявлении генерального викария Минско-Могилевской архидиацезии епископа Юрия Кособуцкого. Католики призывают молиться за Кондрусевича: «У няпросты для ўсіх нас час давайце мабілізуемся ў малітве, а таксама праявім асаблівую салідарнасць і будзем падтрымліваць адзін аднаго ў кожнай сітуацыі, бо мы — адна вялікая сям’я».

Госпогранкомитет отказался от комментариев по этой ситуации.

Мы спросили у адвокатов, а могут ли быть вообще правовые основания не пускать белоруса в Беларусь?

— Гражданину Республики Беларусь не может быть отказано во въезде в свою страну, потому что это — конституционное право на свободу передвижения, — объясняет TUT.BY адвокат Антон Гашинский, управляющий партнер адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». — Это право может быть ограничено только решением суда, но лишь на выезд из страны, не на въезд. Въезд ничем быть ограничен не может. Иностранное лицо или лицо без гражданства — да, их имеют право признать персонами нон-грата и не впускать в страну определенный срок.

Белоруса могут не впустить в страну только если его признали утратившим гражданство Республики Беларусь, говорит адвокат.

— Причины утраты гражданства могут быть разные. Например, если у человека есть одновременно и гражданство другой страны, двойное гражданство.

У митрополита Тадеуша Кондрусевича нет иного гражданства, кроме белорусского, уточнил TUT.BY пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.

— Около 10 лет назад у Тадеуша Кондрусевича было российское гражданство, но он от него отказался, — добавил Юрий Санько.

Адвокат Антон Гашинский поясняет, что основания для утраты гражданства Республики Беларусь перечислены в статье 19 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 года «О гражданстве Республики Беларусь».

Например, гражданство Беларуси может быть утрачено, если лицо поступает «на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства» при отсутствии отдельно прописанных оснований. Лишить гражданства в таком случае могут как по заявлению самого гражданина, так и по инициативе органов внутренних дел или органов дипломатической службы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока Госпогранкомитет отказывается от комментариев, TUT.BY узнал, а могут ли вообще быть правовые основания для того, чтобы белоруса не пускать домой.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве 1 сентября детские праздники организуют чиновники и Театр кукол. Что там будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика