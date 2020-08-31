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К учебному году в Беларуси построили несколько новых школ и обновили детские садики
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее миллиона школьников сядут за парты в новом учебном году. Впервые школьный звонок прозвенит для 114 тысяч детей. Для комфортной учебы готово все. Кабинеты отремонтированы, спортивные залы пополнились новым инвентарем, благоустроена территория. К этому учебному году в Беларуси построили сразу несколько новых школ - с бассейнами, универсальными спортплощадками, интерактивными зонами. За лето обновились и детские садики. Один из них сегодня открылся в Полоцке. Марина Романовская - подробнее.
У семьи Воробьевых - хорошая новость. Маленькая Валерия идет в детский сад. С выбором дошкольного учреждения определились давно и очень ждали завершения реконструкции. И сегодня ясли-сад № 14 торжественно открыт. Здание обновили полностью - утеплили стены, полы, заменили окна, кровлю, в пищеблоке установили современное оборудование.
В детском саду будут развивать музыкальное направлениеИнтерактивные столы, мультиборды, познавательные игры и спортивные площадки в распоряжении100 малышей. Со вкусом для них обустроили и территорию - декоративные композиции в виде скрипок и пианино не просто арт-объекты. В детском саду будут развивать музыкальное направление.
Школы ждут учениковВ Полоцком регионе 39 садиков и 30 школ. Все они готовы принять детей в новом учебном году. Самое пристальное внимание и соблюдению санитарных норм.
Особенно волнительным первый день осени станет для первоклашек и их родителей. И чтобы праздник получился ярким, учителя готовились на протяжении летних каникул.
По всей стране к занятиям приступят более миллиона школьников. Впервые за парты сядут 114 тысяч детей. В день знаний двери распахнут почти три тысячи школ. История четырех из них - в Минске, Гомеле, Витебске и деревне Копище начнется в этом учебном году.
Открытие новых школМечта о новой школе сбылась у жителей витебского микрорайона Билево. Здесь много многодетных семей. И 1 сентября дня них станет особенным днем. Бассейны, тренажерные и спортивные залы, удобные мастерские и просторные кабинеты - есть все, чтобы с радостью ходить на занятия.
Готова к первому звонку и эта яркая новостройка в Минске. Во дворе - стадион с беговыми дорожками, многофункциональные спортплощадки. Уроки будут проходить в просторных светлых кабинетах, в помощь - мультимедийное оборудование. За знаниями в новую школу придут более двух тысяч детей.
Ремонт и реконструкция школОтремонтированные кабинеты, коридоры, игровые площадки - огромная работа проделана по всей стране. Четвертая средняя школа Червеня - крупнейшая в районе. Яркий фасад, обновленный стадион, ухоженная территория. В классах - новая мебель. К учебному процессу подготовились основательно.
Оксана Конопелько, директор СШ № 4 г. Червеня: "У нас впервые будет открыт правовой класс. Это 10 класс. Впервые будет открыт 5-й спортивный класс. На повышенном уровне у нас изучают по приглашениям учащихся и родителей это английский язык, математика, биография и химия. В этом году есть еще профиль впервые - это физика математика".
Сертификаты готовности все 1 175 учебных заведений Минской области получили еще в середине августа. Борисовский район. В Лошницкой гимназии все готово к приходу учеников. Закупили новую мебель, заменили освещение, сделали ремонт в раздевалках. В новом учебном году за парты сядут более 300 учеников, 39 из них - первоклашки.
Пополнение педагогического коллективаУже завтра школьный звонок объявит о начале нового учебного года. Особенным он будет и для пяти тысяч молодых специалистов, которые пришли в педагогические коллективы страны.
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Более миллиона школьников сядут за парты в новом учебном году. Впервые школьный звонок прозвенит для 114 тысяч детей. Для комфортной учебы готово все. Кабинеты...
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