Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учебные классы не место для политических баталий Для малышей завтра праздник - как-никак первый раз в первый класс бывает раз в жизни. Но чего скрывать: кому-то очень хочется испортить этот светлый момент. В Сети...

Для малышей завтра праздник - как-никак первый раз в первый класс бывает раз в жизни. Но чего скрывать: кому-то очень хочется испортить этот светлый момент. В Сети гуляют бредовые предложения переводить детей в частные школы, обучать на дому, не покупать учебники!А сколько критики и агрессии сыплется в адрес учителей! И можно представить, в каком недоумении и неврозе находятся родители. Может, не стоит учебные классы превращать в место политических баталий и прекратить наконец травлю тех, кто по своему призванию должен сеять разумное, доброе, вечное, просто учить наших детей.