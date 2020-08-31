ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Учебные классы не место для политических баталий

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для малышей завтра праздник - как-никак  первый раз в первый класс  бывает раз в жизни. Но чего скрывать: кому-то очень хочется испортить этот светлый момент. В Сети гуляют бредовые предложения  переводить детей в частные школы, обучать на дому, не покупать учебники!

А сколько критики и агрессии сыплется в адрес учителей! И можно представить, в каком недоумении и неврозе находятся родители. Может, не стоит учебные классы превращать в место политических баталий и прекратить наконец травлю тех, кто по своему призванию должен сеять разумное, доброе, вечное, просто учить наших детей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для малышей завтра праздник - как-никак  первый раз в первый класс  бывает раз в жизни. Но чего скрывать: кому-то очень хочется испортить этот светлый момент. В Сети...
 
Новости дня
Новости общества
 
К учебному году в Беларуси построили несколько новых школ и обновили детские садики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика