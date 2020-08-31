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Последствия методов борьбы за перемены сначала ощутят самые незащищенные слои населения

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Призывы бастовать, отказаться от покупки товаров белорусского производства и даже оплаты коммунальных услуг нацелены на разрушение нашей социальной сферы. Проще говоря, все последствия этих деструктивных методов борьбы за так называемые перемены ощутят на себе сначала самые незащищенные слои населения, те же пенсионеры и мамы в декрете, а вскоре и каждая белорусская семья. Таким мнением поделилась депутат нижней палаты Парламента Светлана Горваль и доступно объяснила, как будут развиваться события, в случае, если, например, на работу не выйдут сотрудники крупных госпредприятий. 
 
 
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Призывы бастовать, отказаться от покупки товаров белорусского производства и даже оплаты коммунальных услуг нацелены на разрушение нашей социальной сферы. Проще...
 
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