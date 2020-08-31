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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучших работников сферы образования отметили на форуме в Минске Электронная школа, новые форматы в образовании, поддержка молодых специалистов. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня в Минске во время городского форума...

Электронная школа, новые форматы в образовании, поддержка молодых специалистов. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня в Минске во время городского форума педагогических работников. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко отметил, что для учебы детей и работы педагогов в стране созданы все условия. Сертификаты готовности получили все учреждения образования. В школах и гимназиях для получения качественного образования сформирована хорошая материальная база с необходимым оборудованием и учебниками. Прорабатывается вопрос и создания единой общеобразовательной платформы для дистанционного обучения.По традиции на форуме отметили лучших работников сферы образования столицы. Несколько десятков директоров, учителей и воспитателей получили благодарности от председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Нагрудные знаки "Отличник образования" педагогам вручил министр образования Игорь Карпенко.