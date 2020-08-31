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Лучших работников сферы образования отметили на форуме в Минске

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Электронная школа, новые форматы в образовании, поддержка молодых специалистов. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня в Минске во время городского форума педагогических работников. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко отметил, что для учебы детей и работы педагогов в стране созданы все условия. Сертификаты готовности получили все учреждения образования. В школах и гимназиях для получения качественного образования сформирована хорошая материальная база с необходимым оборудованием и учебниками. Прорабатывается вопрос и создания единой общеобразовательной платформы для дистанционного обучения.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Мы разделили между всеми регионами ряд предметов и ряд направлений деятельности, которые должны войти в эту общеобразовательную платформу. И столичный регион взял на себя серьезную нагрузку для того, чтобы создать автономную платформу, для того чтобы она работала на всю систему образования, для того, чтобы этот опыт мог учитываться и применяться в том числе и в регионах, и в том числе и нашими молодыми специалистами".

Геннадий Белявский, директор СШ № 223 г. Минска: "Учительство - это фундамент нашей прекрасной страны, которую нельзя, невозможно победить и расколоть. Сегодня мы все едины, мы все вместе. И это показал сегодня форум наш. Что и молодой учитель, и опытный он вместе идет, и его основная задача - учить детей".

По традиции на форуме отметили лучших работников сферы образования столицы. Несколько десятков директоров, учителей и воспитателей получили благодарности от председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Нагрудные знаки "Отличник образования" педагогам вручил министр образования Игорь Карпенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Электронная школа, новые форматы в образовании, поддержка молодых специалистов. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня в Минске во время городского форума...
 
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