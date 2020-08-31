|
Лучших работников сферы образования отметили на форуме в Минске
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭлектронная школа, новые форматы в образовании, поддержка молодых специалистов. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня в Минске во время городского форума педагогических работников. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко отметил, что для учебы детей и работы педагогов в стране созданы все условия. Сертификаты готовности получили все учреждения образования. В школах и гимназиях для получения качественного образования сформирована хорошая материальная база с необходимым оборудованием и учебниками. Прорабатывается вопрос и создания единой общеобразовательной платформы для дистанционного обучения.
Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Мы разделили между всеми регионами ряд предметов и ряд направлений деятельности, которые должны войти в эту общеобразовательную платформу. И столичный регион взял на себя серьезную нагрузку для того, чтобы создать автономную платформу, для того чтобы она работала на всю систему образования, для того, чтобы этот опыт мог учитываться и применяться в том числе и в регионах, и в том числе и нашими молодыми специалистами".
Геннадий Белявский, директор СШ № 223 г. Минска: "Учительство - это фундамент нашей прекрасной страны, которую нельзя, невозможно победить и расколоть. Сегодня мы все едины, мы все вместе. И это показал сегодня форум наш. Что и молодой учитель, и опытный он вместе идет, и его основная задача - учить детей".
По традиции на форуме отметили лучших работников сферы образования столицы. Несколько десятков директоров, учителей и воспитателей получили благодарности от председателя Совета Республики Натальи Кочановой. Нагрудные знаки "Отличник образования" педагогам вручил министр образования Игорь Карпенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электронная школа, новые форматы в образовании, поддержка молодых специалистов. Эти и другие вопросы обсуждались сегодня в Минске во время городского форума...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)