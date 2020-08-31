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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Муравейко: Белорусская армия не допустит провокаций против нашего государства В Вооруженных Силах Беларуси высокий уровень боевой готовности. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли в стране намедни, это...

В Вооруженных Силах Беларуси высокий уровень боевой готовности. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли в стране намедни, это продемонстрировали в очередной раз. Такое мнение высказал начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил. Павел Муравейко отметил: на учениях белорусские военнослужащие заслужили самые высокие оценки.Оценка негативных событий, происходящих в Беларуси, с военной точки зрения, а также чем массовые беспорядки могут обернуться для Вооруженных сил и всей системы безопасности страны. Объективный взгляд военнослужащего на сегодняшние деструктивные явления смотрите в "Панораме" в проекте "Мнение".