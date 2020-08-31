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Павел Муравейко: Белорусская армия не допустит провокаций против нашего государства
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Вооруженных Силах Беларуси высокий уровень боевой готовности. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли в стране намедни, это продемонстрировали в очередной раз. Такое мнение высказал начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил. Павел Муравейко отметил: на учениях белорусские военнослужащие заслужили самые высокие оценки.
Оценка негативных событий, происходящих в Беларуси, с военной точки зрения, а также чем массовые беспорядки могут обернуться для Вооруженных сил и всей системы безопасности страны. Объективный взгляд военнослужащего на сегодняшние деструктивные явления смотрите в "Панораме" в проекте "Мнение".
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В Вооруженных Силах Беларуси высокий уровень боевой готовности. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли в стране намедни, это...
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