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Павел Муравейко: Белорусская армия не допустит провокаций против нашего государства

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Вооруженных Силах Беларуси высокий уровень боевой готовности. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли в стране намедни, это продемонстрировали в очередной раз. Такое мнение высказал начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил. Павел Муравейко отметил: на учениях белорусские военнослужащие заслужили самые высокие оценки.

Оценка негативных событий,  происходящих в Беларуси, с военной точки зрения, а также чем массовые беспорядки могут обернуться для Вооруженных сил и всей системы безопасности страны. Объективный взгляд военнослужащего на сегодняшние деструктивные явления смотрите в "Панораме" в проекте  "Мнение".

 
 
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В Вооруженных Силах Беларуси высокий уровень боевой готовности. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли в стране намедни, это...
 
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