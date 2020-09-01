Гродненцы прочитали молитву у Фарного костела в поддержку Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Около ста человек собрались в понедельник вечером у входа в Фарный костел Гродно, чтобы совместно прочитать молитву в поддержку митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича — гражданина Беларуси, которого белорусские пограничники не пустили в Беларусь без всяких объяснений . Кстати, Кондрусевич — уроженец Гродненщины: он родился в 1946 году в деревне Одельск Гродненского района.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вместе с ксенздом Денисом Бразинским гродненские верующие молились о скорейшем возвращении главы католической церкви в Беларусь.













После молитвы ксендз пообещал собравшимся передать Тадеушу Кондрусевичу, что гродненцы переживают и молятся за него.



