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Гродненцы прочитали молитву у Фарного костела в поддержку Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили в Беларусь

01.09.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около ста человек собрались в понедельник вечером у входа в Фарный костел Гродно, чтобы совместно прочитать молитву в поддержку митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича — гражданина Беларуси, которого белорусские пограничники не пустили в Беларусь без всяких объяснений. Кстати, Кондрусевич — уроженец Гродненщины: он родился в 1946 году в деревне Одельск Гродненского района.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вместе с ксенздом Денисом Бразинским гродненские верующие молились о скорейшем возвращении главы католической церкви в Беларусь.




После молитвы ксендз пообещал собравшимся передать Тадеушу Кондрусевичу, что гродненцы переживают и молятся за него.


 
Теги: Гродно
 
 
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Около ста человек собрались в понедельник вечером у входа в Фарный костел Гродно.
 
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