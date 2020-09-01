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Гродненцы прочитали молитву у Фарного костела в поддержку Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили в Беларусь
01.09.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около ста человек собрались в понедельник вечером у входа в Фарный костел Гродно, чтобы совместно прочитать молитву в поддержку митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича — гражданина Беларуси, которого белорусские пограничники
Вместе с ксенздом Денисом Бразинским гродненские верующие молились о скорейшем возвращении главы католической церкви в Беларусь.
После молитвы ксендз пообещал собравшимся передать Тадеушу Кондрусевичу, что гродненцы переживают и молятся за него.
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Гродненцы прочитали молитву у Фарного костела в поддержку Тадеуша Кондрусевича, которого не пустили в Беларусь
Около ста человек собрались в понедельник вечером у входа в Фарный костел Гродно.
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