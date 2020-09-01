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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь запустит второй спутник БГУ Беларусь запустит новый научно-образовательный спутник БГУ. Соответствующий документ подписал президент. Все работы по разработке и изготовлению второго...

Беларусь запустит новый научно-образовательный спутник БГУ. Соответствующий документ подписал президент. Все работы по разработке и изготовлению второго аппарата выполнены сотрудниками, студентами и аспирантами университета. Новый спутник обладает большим потенциалом для проведения космофизических экспериментов с использованием отечественных материалов и полупроводниковых устройств. Запустить его планируется в следующем году. Так на орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации.