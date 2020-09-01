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Мининформ объяснил причины блокировки сайта Naviny.by (обновлено)
01.09.2020 10:15 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 сентября. Причиной блокировки сайта Naviny.by — интернет-газеты БелаПАН — стали статьи, которые, по мнению властей, "негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов".
Это следует из письма за подписью министра информации Игоря Луцкого, которое получили редакции БелаПАН и интернет-издания "Наша Ніва".
Сайты Naviny.by и nn.by были заблокированы вечером 28 августа. Как следует из документа, поступившего в БелаПАН, недовольство властей вызвали следующие статьи, опубликованные на Naviny.by:
− "Обычный человек не может так бессмысленно и жестоко бить человека ни за что";
− "Сука, расставь ноги шире". Как на Окрестина избивали и унижали женщин";
− "У Тихановской украли голоса. Лукашенко не может считаться президентом";
− "Люди живут в страхе. Известные IT-компании закрыли офисы в Минске";
− "Михаил Пастухов: ДЕ-ЮРЕ. Парламента в Беларуси нет, как и депутатов";
− "Наказать власть рублем". К чему приведет забастовка шахтеров на "Беларуськалии";
− "Было ощущение Хатыни — каратели заперли". Как ОМОН блокировал Красный костел";
− "Линкявичюс: Напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества".
Из письма Мининформа следует, что решение ограничить доступ к сайту Naviny.by принимала межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. По мнению комиссии, перечисленные материалы "способствуют нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь".
Следует отметить, что за несколько часов до блокировки сайтов Naviny.by и nn.by руководители БелаПАН, "Нашай Нівы" и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Мининформа и представителем МВД. На встрече обсуждалась работа СМИ во время массовых мероприятий и проблема задержания журналистов. Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось, о включении в список ограниченного доступа не сообщалось.
Несмотря на блокировку, Naviny.by продолжают работу. Запущен зеркальный сайт
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21 августа в Беларуси была также заблокирована работа более 70 сайтов, в том числе "Радыё Свабода", "Белсат", "Еврорадио", правозащитного сайта spring96.org и других ресурсов.
БелаПАН.
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Минск, 1 сентября. Причиной блокировки сайта Naviny.by — интернет-газеты БелаПАН — стали статьи, которые, по мнению властей, "негативно характеризуют ситуацию в...
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