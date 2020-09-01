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Мининформ объяснил причины блокировки сайта Naviny.by (обновлено)

01.09.2020 10:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Причиной блокировки сайта Naviny.by — интернет-газеты БелаПАН — стали статьи, которые, по мнению властей, "негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов".

Это следует из письма за подписью министра информации Игоря Луцкого, которое получили редакции БелаПАН и интернет-издания "Наша Ніва".

Сайты Naviny.by и nn.by были заблокированы вечером 28 августа. Как следует из документа, поступившего в БелаПАН, недовольство властей вызвали следующие статьи, опубликованные на Naviny.by:

− "Обычный человек не может так бессмысленно и жестоко бить человека ни за что";

− "Сука, расставь ноги шире". Как на Окрестина избивали и унижали женщин";

− "У Тихановской украли голоса. Лукашенко не может считаться президентом";

− "Люди живут в страхе. Известные IT-компании закрыли офисы в Минске";

− "Михаил Пастухов: ДЕ-ЮРЕ. Парламента в Беларуси нет, как и депутатов";

− "Наказать власть рублем". К чему приведет забастовка шахтеров на "Беларуськалии";

− "Было ощущение Хатыни — каратели заперли". Как ОМОН блокировал Красный костел";

− "Линкявичюс: Напряженная ситуация в Беларуси требует безотлагательного внимания международного сообщества".

Из письма Мининформа следует, что решение ограничить доступ к сайту Naviny.by принимала межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности. По мнению комиссии, перечисленные материалы "способствуют нанесению вреда национальным интересам Республики Беларусь".

Следует отметить, что за несколько часов до блокировки сайтов Naviny.by и nn.by руководители БелаПАН, "Нашай Нівы" и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Мининформа и представителем МВД. На встрече обсуждалась работа СМИ во время массовых мероприятий и проблема задержания журналистов. Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось, о включении в список ограниченного доступа не сообщалось.

Несмотря на блокировку, Naviny.by продолжают работу. Запущен зеркальный сайт Naviny.media. Основные новости можно также читать на платформах в соцсетях и мессенджерах:

Facebook (https://www.facebook.com/navinyby);

Telegram (https://t.me/naviny_by);

Instagram (https://www.instagram.com/naviny_by);

"ВКонтакте" (https://vk.com/navinyby);

"Одноклассники" (https://ok.ru/naviny);

Twitter (https://twitter.com/naviny);

Viber (https://invite.viber.com/?g2=AQA%2BQmfkBHOTo0s22osszDPyffUEH7PzEKNTKv%2F0urkgg3%2BwHsfTq7Iqa4tCTF2Z).

21 августа в Беларуси была также заблокирована работа более 70 сайтов, в том числе "Радыё Свабода", "Белсат", "Еврорадио", правозащитного сайта spring96.org и других ресурсов.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 сентября. Причиной блокировки сайта Naviny.by — интернет-газеты БелаПАН — стали статьи, которые, по мнению властей, "негативно характеризуют ситуацию в...
 
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