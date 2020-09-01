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Тройка богатейших людей мира изменилась: Маск потеснил Цукерберга
01.09.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск занял третье место в списке самых богатых людей мира, об этом сообщает агентство Bloomberg.
В понедельник Маск увеличил свое состояние на 8,3 миллиарда доллара благодаря скачку стоимости акций Tesla – после их дробления акции подскочили в цене на 12%. Теперь состояние американского предпринимателя составляет 115,4 миллиарда долларов.
Рейтинг самых состоятельных людей по-прежнему возглавляет глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 200 миллиардов долларов, на втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс с 125 миллиардами долларов.
На третьей позиции ранее находился основатель компании Facebook Марк Цукерберг (110,5 миллиардов долларов), однако теперь он довольствуется четвертой строкой – из тройки его потеснил Маск.
В первой пятерке остался также глава Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с 85,7 миллиардами.
Причиной существенного роста состояния 49-летнего Маска за текущий год эксперты называют подорожание акций Tesla – они увеличились в цене почти на 500%.
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Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX увеличилось за счет роста акций - только с начала года их стоимость выросла почти в пять раз.
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