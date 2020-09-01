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Лукашенко на линейке в колледже в Барановичах: Надо знать закон, учить анализировать

01.09.2020 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко открыл линейку в Барановичском колледже сферы обслуживания. Прямую трансляцию, правда, с перебоями, вел телеканал RT для телеканала «Беларусь-1».


Фото: Intex-press / Eugene Tihanovich

После приветственных слов в адрес учеников, он рассказал, на что необходимо обратить внимание в сфере образование.

Лукашенко отметил, что учителя должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах, но каждый педагог будет под защитой государства. Также он высказал мысль о правовом воспитании молодежи.

— Надо сделать акцент на правовом воспитании молодых людей, знать закон, учить анализировать, что скрыто за популистскими лозунгами, — отметил Лукашенко.

Он добавил, что третье, и самое главное, чтобы «наши дети росли патриотами нашей страны».

Во время линейки начался ливень, поэтому Александр Лукашенко предложил изменить запланированный формат мероприятия и пройти в здание, чтобы ученики не мокли под дождем.

 
 
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Лукашенко отметил, что учителя должны сконцентрироваться исключительно на профессиональных задачах, но каждый педагог будет под защитой государства. Также он...
 
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