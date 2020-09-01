Первый день осени, День знаний, 24-й день протестов. Что происходит в Беларуси во вторник. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Первый день осени, День знаний, 24-й день протестов после президентских выборов в Беларуси — все это вторник, 1 сентября. Сегодня столичные студенты и другие жители страны снова планируют выходить на мирные акции протеста и солидарности, будут происходить и другие, не связанные с выборами, события. Журналисты, фотографы и видеооператоры TUT.BY будут следить за всем в стране — и мы расскажем обо всем в ставшем уже традиционным онлайне. Оставайтесь с нами — и хорошего всем дня!