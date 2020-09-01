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Первый день осени, День знаний, 24-й день протестов. Что происходит в Беларуси во вторник. Онлайн

01.09.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый день осени, День знаний, 24-й день протестов после президентских выборов в Беларуси — все это вторник, 1 сентября. Сегодня столичные студенты и другие жители страны снова планируют выходить на мирные акции протеста и солидарности, будут происходить и другие, не связанные с выборами, события. Журналисты, фотографы и видеооператоры TUT.BY будут следить за всем в стране — и мы расскажем обо всем в ставшем уже традиционным онлайне. Оставайтесь с нами — и хорошего всем дня!

 
 
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Сегодня столичные студенты и другие жители страны снова планируют выходить на мирные акции протеста и солидарности, будут происходить и другие, не связанные с...
 
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