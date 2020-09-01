Задержали еще одного члена Координационного совета по Гомельщине

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержан еще один член Координационного Совета по Гомельщине Василий Поляков.





Василия Полякова задержали 31 августа у здания суда Центрального района. Туда он пришел, чтобы узнать о судьбе задержанных на мирной акции протеста 30 августа.

Где сейчас Поляков — не известно.

Напомним , 27 августа милиционеры приехали домой к члену Гомельского Координационного Совета Светлане Король. В РОВД на нее составили протокол по 23.34 КоАП — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В понедельник суд дал ей штраф в размере 540 рублей.