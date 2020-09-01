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Средняя цена квартир в Минске за последний год выросла на 2,6 %

01.09.2020 10:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Средняя цена квартир в Минске за последний год выросла более чем на 2,5 %. За неделю же, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке подешевело, пусть и незначительно - на десятую процента, в итоге 1 399 долларов стоит квадратный метр. Новостройки также подешевели. Минус 0,3 %, в итоге на первичке цена квадрата сегодня 1 329 долларов. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков сегодня составляет 70 $, это стало максимумом за два месяца.

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя цена квартир в Минске за последний год выросла более чем на 2,5 %. За неделю же, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке подешевело,...
 
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