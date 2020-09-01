ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь в первую десятку стран по количеству строящихся квартир в Европе

01.09.2020 11:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Международные аналитики составили рейтинг среди почти 30 европейских стран. Его возглавила Россия. Вторую строчку в списке заняла Австрия. Кстати, в этой стране аналитики сейчас отмечают практически строительный бум, так как до этого Австрия несколько отставала от других развитых государств по объемам строительства. Тройку лидеров списка замкнул Казахстан. В первой десятке рейтинга Финляндия, Ирландия, Франция, Норвегия, Польша, Беларусь на 9-м месте, и замыкает топ-10 Эстония. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные аналитики составили рейтинг среди почти 30 европейских стран. Его возглавила Россия. Вторую строчку в списке заняла Австрия. Кстати, в этой стране...
 
Новости дня
Новости общества
 
Первый день осени, День знаний, 24-й день протестов. Что происходит в Беларуси во вторник. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика