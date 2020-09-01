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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь в первую десятку стран по количеству строящихся квартир в Европе Международные аналитики составили рейтинг среди почти 30 европейских стран. Его возглавила Россия. Вторую строчку в списке заняла Австрия. Кстати, в этой стране...

Международные аналитики составили рейтинг среди почти 30 европейских стран. Его возглавила Россия. Вторую строчку в списке заняла Австрия. Кстати, в этой стране аналитики сейчас отмечают практически строительный бум, так как до этого Австрия несколько отставала от других развитых государств по объемам строительства. Тройку лидеров списка замкнул Казахстан. В первой десятке рейтинга Финляндия, Ирландия, Франция, Норвегия, Польша, Беларусь на 9-м месте, и замыкает топ-10 Эстония.