Фигуранты дела о ЧП на салюте получили по три года лишения свободы. Минобороны - частное определение

Источник материала: Tut.by

Оглашен приговор по делу о ЧП на День независимости в 2019 году, когда в результате взрыва один человек погиб, больше десяти получили травмы. Суд признал виновными в случившемся командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика и двух сотрудников российской фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла фейерверки, — Максимилиана Сапронова и Константина Денисова. Приговор — три года лишения свободы каждому, наказание будут отбывать в колонии-поселении.



Максимилиан Сапронов

Также суд вынес частное определение Министерству обороны о выявленных недостатках в работе ведомства и недопущении нарушения закона со стороны сотрудников в дальнейшем.

В прошлом году праздничный салют в День независимости в Минске закончился трагедией. Во время запуска салюта взорвались заряды, погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек получили травмы, в том числе ребенок. Из 480 заряженных в итоге снарядов 195 мм калибра почти 200 оказались бракованными. По версии обвинения, причиной ЧП стала механическая доработка снарядов : вместо того, чтобы заменить бракованные изделия, которые по размеру были больше положенного и не помещались в салютные установки, обвиняемые ножами сняли часть оболочки, обкатали снаряды и зарядили их в ствол. Внутри металлической мортиры произошел взрыв, осколки разлетелись и попали в зрителей.



Алексей Круглик

По результатам расследования, сотрудникам российского предприятия было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 УК (Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере; от 2 до 7 лет лишения свободы). Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы по ч. 2 ст. 463 УК (Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере; до 5 лет лишения свободы).

Сапронов и Денисов работали инженерами в российской компании «Пиро-Росс», которая поставила Беларуси и салютные установки, и снаряды. Круглик окончил Военную академию, прошел дополнительную подготовку в компании «Пиро-Росс» по работе с пиротехникой. Обвиняемый в суде заявил, что «обучение было формальным».

По его словам, подготовка к салюту на День независимости началась 1 июля 2019 года. Он видел, что некоторые фейерверки были бракованными, но руководству об этом не докладывал, потому что 9 мая была такая же картина.

— Все об этом знали 9 мая, и ситуация повторилась. В этот раз приходил начальник штаба, командир батальона, заместитель военного коменданта, — отмечал Круглик и добавлял: руководство видело, как обрезались фейерверки, которые не подходили по размеру. У одного руководителя это не вызвало никаких вопросов, другой спросил, что они делают — но никто не остановил.

Известно, что начальника Минской военной комендатуры Николая Кураша по предписанию Следственного комитета подвергли дисциплинарному взысканию — вынесли ему строгий выговор. Сейчас он работает на другой должности. Связано ли это с ЧП на салюте, Кураш в суде говорить отказался.

Сапронов и Денисов в суде заявили сразу — вину не признают . Главный инженер Андрей Инкин также настаивал, что действия его подчиненных не могли привести к такому результату. По его мнению, изделия могли сплющиться или расшириться в некоторых местах при неправильном хранении или транспортировке.

— Мы разработчики и производители этих зарядов, знаем их конструкцию. За другие шары мы бы не стали ручаться, но с нашими зарядами мы так делали. Я так делал 9 мая, и все отстреляло штатно. Я и мои коллеги приезжали в Минск по доброте душевной, никакого контракта на дополнительные услуги с нами не заключали. Минобороны официально никаких претензий нам не предъявляло. Если бы они сказали, что изделия бракованные, они у вас гарантийные, давайте в соответствии с контрактом исправляйте либо меняйте на новые, мы бы, конечно, поменяли. Но никто ничего такого не говорил. Все было отдано нам на откуп. Максим и Костя придавали геометрическую форму изделию. Это не повреждение. Повреждение — это когда треснул корпус, отломан вышибной стакан и так далее. В данном случае имели дело с оболочкой неправильной формы, — заявил специалист в интервью TUT.BY.



Константин Денисов

Позже Алексей Круглик также заявил в суде, что его действия не могли привести к таким трагическим последствиям:

— Исходя из материалов дела, экспертизы, не вижу, что мои действия могли повлечь такие последствия. Проводился следственный эксперимент, мы целую неделю стреляли, проверяли фейерверки всеми способами, но таких последствий не было.

Однако прокурор Александр Толстогузов настаивал, что вина фигурантов доказана и запросил для каждого три года лишения свободы в условиях колонии-поселения. Судья Светлана Бондаренко такой приговор и вынесла. Сапронову и Денисову будет учтен срок нахождения в СИЗО, где они содержатся уже больше года (из расчета один день в изоляторе равен одному дню в колонии). Круглик до вступления в силу приговора остается на свободе под подпиской о невыезде.

Что касается удовлетворения гражданских исков от Минской военной комендатуры и потерпевших, то этот вопрос будет решаться отдельно, в рамках гражданского суда. Семья погибшей женщины, к примеру, заявляла иск о возмещении 100 тысяч рублей.



64-летняя минчанка погибла от взрыва на салюте

Защитники сотрудников российской компании заявили, что будут подавать жалобу на приговор, поскольку, по мнению адвокатов, их вина не доказана и они просили суд вынести оправдательный приговор.

Суд вынес частное определение в адрес Министерства обороны о выявленных в ходе разбирательства нарушениях, которые допустили сотрудники ведомства и подчиненных министерству организаций. В месячный срок Минобороны должно отчитаться о принятых мерах для недопущения в последующем нарушений закона, которые привели к трагическим последствиям.