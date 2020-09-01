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В Могилеве продолжают задерживать людей «за участие в незаконном мероприятии». Рассказываем, что происходит

01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве милиция продолжает задерживать людей и составлять на них протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. За два дня — не менее 18 задержанных. Один суд — нетипичный: протокол о задержании блогера Андрея Бодилева судья Ратникова отправила на доработку из-за ошибок, а могилевчанина отпустили.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, 30 августа в Могилеве люди снова массово вышли на улицы с протестом против Лукашенко, насилия силовиков и вранья чиновников. Во время акции задержали блогера Алеся Соболевского, который вел прямую трансляцию шествия.

Также в воскресенье в разных точках города задержали еще 9 человек, среди которых — блогер Андрей Бодилев. Он провел ночь и утро в изоляторе, а днем 31 августа его привезли в суд Ленинского района.

Волонтерам лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Бодилев рассказал, что его задержали возле торгового центра «Атриум» после окончания акции протеста. Блогер возвращался домой.

— Ко мне подскочили двое человек в гражданском и запихнули в синий микроавтобус, — сообщил Андрей.

Протокол на Бодилева составили в Могилевском РОВД. По его словам, с ним обращались аккуратно — не били, не угрожали, не требовали разблокировать телефон.

Судья Ратникова заявила, что в протоколе об административном правонарушении в отношении Бодилева есть ошибки и отправила протокол на доработку. Блогера отпустили.

В понедельник, 31 августа, милиция задержала в Могилеве 8 человек. Одного из них, солиста группы «BEZ.NOT» Евгения Сысоева забрали из дома в 11 утра, сообщают правозащитники. Сначала речь шла о том, что с Сысоевым проведут беседу, но в итоге на него составили административный протокол за участие в несанкционированном мероприятии — и отпустили.

Около 18.30 возле торгового центра «Атриум» сотрудники ОМОН задержали 7 человек. Среди них — пенсионер, ветеран военно-морского флота Александр Страх (мы о нем рассказывали). Страх по телефону успел сообщить, что их везут в Ленинский РОВД.

Из РОВД через несколько часов всех отпустили, опросив и заставив подписать «бумагу о неучастии в несанкционированных массовых мероприятиях», говорят правозащитники.

 
Теги: Могилев
 
 
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Дело одного из задержанных судья не стала рассматривать - отправила протокол об административном правонарушении на доработку из-за ошибок.
 
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