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В Могилеве продолжают задерживать людей «за участие в незаконном мероприятии». Рассказываем, что происходит
01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве милиция продолжает задерживать людей и составлять на них протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. За два дня — не менее 18 задержанных. Один суд — нетипичный: протокол о задержании блогера Андрея Бодилева судья Ратникова отправила на доработку из-за ошибок, а могилевчанина отпустили.
Напомним, 30 августа в Могилеве люди снова массово
Также в воскресенье в разных точках города задержали еще 9 человек, среди которых — блогер Андрей Бодилев. Он провел ночь и утро в изоляторе, а днем 31 августа его привезли в суд Ленинского района.
Волонтерам лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Бодилев
— Ко мне подскочили двое человек в гражданском и запихнули в синий микроавтобус, — сообщил Андрей.
Протокол на Бодилева составили в Могилевском РОВД. По его словам, с ним обращались аккуратно — не били, не угрожали, не требовали разблокировать телефон.
Судья Ратникова заявила, что в протоколе об административном правонарушении в отношении Бодилева есть ошибки и отправила протокол на доработку. Блогера отпустили.
В понедельник, 31 августа, милиция задержала в Могилеве 8 человек. Одного из них, солиста группы «BEZ.NOT» Евгения Сысоева забрали из дома в 11 утра, сообщают правозащитники. Сначала речь шла о том, что с Сысоевым проведут беседу, но в итоге на него составили административный протокол за участие в несанкционированном мероприятии — и отпустили.
Около 18.30 возле торгового центра «Атриум» сотрудники ОМОН задержали 7 человек. Среди них — пенсионер, ветеран военно-морского флота Александр Страх (мы о нем
Из РОВД через несколько часов всех отпустили, опросив и заставив подписать «бумагу о неучастии в несанкционированных массовых мероприятиях», говорят правозащитники.
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В Могилеве продолжают задерживать людей «за участие в незаконном мероприятии». Рассказываем, что происходит
Дело одного из задержанных судья не стала рассматривать - отправила протокол об административном правонарушении на доработку из-за ошибок.
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