Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Возле проходной Минского тракторного завода проходит акция солидарности с рабочими, в которой участвует более 120 человек.

Они держат плакаты и бело-красно-белые флаги.

К акции присоединились участники велопробега солидарности. Они сообщили БелаПАН, что приехали поддержать рабочих, чтобы те не падали духом.

К проходной также приехали журналисты государственного телевидения. Они попытались взять комментарии у участников акции, однако некоторые отказались разговаривать с журналистами гостелевидения, а затем начали скандировать "Ганьба!".

Участники акции периодически скандируют "Уходи!", обращаясь к Лукашенко.

В целом акция проходит мирно, без присутствия силовиков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле проходной МТЗ проходит акция солидарности с рабочими Минск, 1 сентября. Возле проходной Минского тракторного завода проходит акция солидарности с рабочими, в которой участвует более 120 человек. Они держат плакаты и...

Александр Ярошевич, БелаПАН.