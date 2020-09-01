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Возле проходной МТЗ проходит акция солидарности с рабочими

01.09.2020 13:17 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Возле проходной Минского тракторного завода проходит акция солидарности с рабочими, в которой участвует более 120 человек.

Они держат плакаты и бело-красно-белые флаги.

К акции присоединились участники велопробега солидарности. Они сообщили БелаПАН, что приехали поддержать рабочих, чтобы те не падали духом.

К проходной также приехали журналисты государственного телевидения. Они попытались взять комментарии у участников акции, однако некоторые отказались разговаривать с журналистами гостелевидения, а затем начали скандировать "Ганьба!".

Участники акции периодически скандируют "Уходи!", обращаясь к Лукашенко.

В целом акция проходит мирно, без присутствия силовиков.


Александр Ярошевич, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 сентября. Возле проходной Минского тракторного завода проходит акция солидарности с рабочими, в которой участвует более 120 человек. Они держат плакаты и...
 
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