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Станцию метро «Площадь Победы» закрывали на несколько минут
01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в районе площади Победы
«1 сентября в 11.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро „Площадь Победы“. Поезда следуют без остановки на данной станции», — говорится в официальном сообщении столичной подземки.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
В 11.58 станцию метро «Площадь Победы» открыли для пассажиров.
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«1 сентября в 11.45, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данной...
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