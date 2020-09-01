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Станцию метро «Площадь Победы» закрывали на несколько минут

01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в районе площади Победы проходит студенческая акция. Как и всегда в последнее время, в этих случаях закрыли ближайшую станцию метро — на 13 минут. Об этом заявили в пресс-службе метрополитена.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«1 сентября в 11.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро „Площадь Победы“. Поезда следуют без остановки на данной станции», — говорится в официальном сообщении столичной подземки.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В 11.58 станцию метро «Площадь Победы» открыли для пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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«1 сентября в 11.45, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данной...
 
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