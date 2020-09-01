Станцию метро «Площадь Победы» закрывали на несколько минут

Источник материала: Tut.by

В Минске в районе площади Победы проходит студенческая акция. Как и всегда в последнее время, в этих случаях закрыли ближайшую станцию метро — на 13 минут. Об этом заявили в пресс-службе метрополитена.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«1 сентября в 11.45 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро „Площадь Победы“. Поезда следуют без остановки на данной станции», — говорится в официальном сообщении столичной подземки.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

В 11.58 станцию метро «Площадь Победы» открыли для пассажиров.