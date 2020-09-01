|
В минском дворе коммунальники с милицией закрасили мурал с «диджеями перемен». Но местные его отмыли
01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром во двор на Сморговском тракте, 1, пришли коммунальники с милицией — чтобы закрасить мурал с «диджеями перемен». Но жители тут же его отмыли. О ситуации TUT.BY сообщили сами местные жители.
Утром во дворе на Сморговском тракте, 1, в очередной раз закрасили мурал с «диджеями перемен».
— Сначала сняли флаг. Потом приехали два сотрудника милиции и два жэсовца, еще «тихари», которые снимают видео. Закрасили часть мурала, оставшееся жильцы отстаивали. Приехала еще патрульная машина, сотрудники ЖЭСа отказывались красить дальше — не хотели ссориться с местными, — рассказал TUT.BY житель дома на Сморговском тракте. — В итоге закрашивал некий Николай из ЖЭС № 3, насколько мы понимаем — руководитель коммунальников, которые сюда пришли.
Собеседник отмечает, что милиционеры не объясняют причин закрашивания мурала.
— Говорят, обращайтесь в администрацию. Задержаний нет, приехавшие под крики «Позор!» ретировались. Они уехали, а мы сразу же мурал восстановили — отмыли.
Недавно жители двора повесили большой флаг между высотками — чтобы его снять, силовики
Скоро мы расскажем историю двора и того, как местные сплотились во время предвыборной кампании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском дворе коммунальники с милицией закрасили мурал с «диджеями перемен». Но местные его отмыли
Сегодня утром во двор на Сморговском тракте, 1 пришли коммунальники с милицией - чтобы закрасить мурал с «диджеями перемен». Но жители тут же его отмыли. О ситуации...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)