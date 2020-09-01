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В минском дворе коммунальники с милицией закрасили мурал с «диджеями перемен». Но местные его отмыли

01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня утром во двор на Сморговском тракте, 1, пришли коммунальники с милицией — чтобы закрасить мурал с «диджеями перемен». Но жители тут же его отмыли. О ситуации TUT.BY сообщили сами местные жители.


Так выглядел мурал вечером 31 августа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Утром во дворе на Сморговском тракте, 1, в очередной раз закрасили мурал с «диджеями перемен».


Мурал сегодня, 1 сентября

— Сначала сняли флаг. Потом приехали два сотрудника милиции и два жэсовца, еще «тихари», которые снимают видео. Закрасили часть мурала, оставшееся жильцы отстаивали. Приехала еще патрульная машина, сотрудники ЖЭСа отказывались красить дальше — не хотели ссориться с местными, — рассказал TUT.BY житель дома на Сморговском тракте. — В итоге закрашивал некий Николай из ЖЭС № 3, насколько мы понимаем — руководитель коммунальников, которые сюда пришли.

Собеседник отмечает, что милиционеры не объясняют причин закрашивания мурала.

— Говорят, обращайтесь в администрацию. Задержаний нет, приехавшие под крики «Позор!» ретировались. Они уехали, а мы сразу же мурал восстановили — отмыли.


Фото: читатель TUT.BY

Недавно жители двора повесили большой флаг между высотками — чтобы его снять, силовики организовали спецоперацию.

Скоро мы расскажем историю двора и того, как местные сплотились во время предвыборной кампании.

 
 
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Сегодня утром во двор на Сморговском тракте, 1 пришли коммунальники с милицией - чтобы закрасить мурал с «диджеями перемен». Но жители тут же его отмыли. О ситуации...
 
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