|
«Вышел пограничник, заблокировал колесо». Тадеуш Кондрусевич - о том, как его не пустили в Беларусь
01.09.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич сейчас в Польше — 31 августа его не пустили в cвою страну. Белорусские пограничники отказали ему во въезде в Беларусь без объяснения причин. TUT.BY связался с митрополитом, чтобы узнать подробности неприятной истории.
Сейчас Тадеуш Кондрусевич находится в одном из приходов под Белостоком. Там он ждет ответа Госпогранкомитета на свое официальное обращение.
Вот что именно вчера происходило на границе на пункте пропуска «Кузница Белостокская — Брузги».
— Не первый раз езжу через границу, все было нормально. Подошел пограничник, сказал, что нужно подождать в машине — компьютер завис, — рассказывает Тадеуш Кондрусевич. — Ну хорошо, сидим в машине, ждем. Подошел другой пограничник, взял наши паспорта, посмотрел на всех и ушел. Его долго не было. Когда вернулся, сказал, что есть проблема с документами, попросил отъехать в сторону. Отъехали, тогда вышел еще один пограничник, заблокировал колесо. Мы сидели и ждали, долго сидели. Потом пришел, вероятно, начальник этого пункта и сказал, что все могут ехать, а я не могу.
— Вообще никак не объяснили причины?
— Комментариев у них не было никаких. Но пограничники были культурные, только сказали, что мне въезд не разрешен, запрещен. Говорят: возвращайтесь обратно.
На вопросы Тадеуша Кондрусевича, куда жаловаться, представители пограничной службы посоветовали сфотографировать объявление, которое висит на пункте пропуска — с координатами для жалоб.
— Сейчас я нахожусь в одном из приходов у своих знакомых, под Белостоком, — говорит митрополит. — Утром написал обращение в пограничный комитет Республики Беларусь, отправил по «электронке». Посмотрел законодательство о пересечении границы — там четко и ясно написано, что гражданину Беларуси нельзя отказать во въезде (Закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». — Прим. TUT.BY). Если бы я вчера видел этот закон, то показал бы его на границе. Сейчас жду, объяснят мне что-то или нет.
Митрополит Тадеуш Кондрусевич добавляет, что почти за сутки с ним не связывался никто из белорусских официальных лиц.
— Нет, не связывались. Я пытался звонить в Администрацию президента, но никто не отвечал на мой звонок и никто не перезванивал. Обычно, как правило, перезванивают.
Вчера адвокат в разговоре с TUT.BY
— У меня только белорусское гражданство, никакого другого нет, — поясняет митрополит. — Было и российское, когда это нужно было для работы в России, но когда Папа вернул меня в Беларусь, мне восстановили белорусское.
— С чем вы связываете то, что вас не пустили в Беларусь? Может ли это объясняться вашими высказываниями о насилии после выборов?
— Мне не хочется ни с чем связывать происходящее. На кофейной гуще гадать не хочу. Высказывания высказываниями, но я всегда призывал к мирному решению вопроса и меня тоже очень беспокоит, что некоторые люди говорят: «Мы не простим никогда». Понятно, что простить нелегко, но Евангелие призывает к прощению.
— Как налажена работа в костеле без вас?
— Сегодня все есть: электронная почта, телефон. Есть генеральный викарий Юрий Кособуцкий, согласно каноническому праву в мое отсутствие он принимает на себя все обязанности епископа.
— Расстроены всей этой ситуацией?
— Расстроен. Непонятно, конечно. Спрашиваю сам себя: «Что я сделал?». Старался столько для республики — не только в духовном плане. Конференции большие проводили, когда сюда
Сегодня Тадеуш Кондрусевич
— Надеюсь, что это только досадное недоразумение, которое в кратчайший срок будет исправлено, — пишет митрополит.
— В условиях переживаемого в настоящее время в нашем Отечестве социально-политического кризиса я призывал и продолжаю призывать к диалогу и примирению. Мне совершенно не хочется, чтобы необоснованное и беззаконное решение пограничной службы усугубляло напряженность в нашем Отечестве, — добавляет он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич сейчас находится в Польше - 31 августа его не пустили в cвою страну. Белорусские пограничники отказали ему во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)