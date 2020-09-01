«Вышел пограничник, заблокировал колесо». Тадеуш Кондрусевич - о том, как его не пустили в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич сейчас в Польше — 31 августа его не пустили в cвою страну. Белорусские пограничники отказали ему во въезде в Беларусь без объяснения причин. TUT.BY связался с митрополитом, чтобы узнать подробности неприятной истории.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сейчас Тадеуш Кондрусевич находится в одном из приходов под Белостоком. Там он ждет ответа Госпогранкомитета на свое официальное обращение.

Вот что именно вчера происходило на границе на пункте пропуска «Кузница Белостокская — Брузги».

— Не первый раз езжу через границу, все было нормально. Подошел пограничник, сказал, что нужно подождать в машине — компьютер завис, — рассказывает Тадеуш Кондрусевич. — Ну хорошо, сидим в машине, ждем. Подошел другой пограничник, взял наши паспорта, посмотрел на всех и ушел. Его долго не было. Когда вернулся, сказал, что есть проблема с документами, попросил отъехать в сторону. Отъехали, тогда вышел еще один пограничник, заблокировал колесо. Мы сидели и ждали, долго сидели. Потом пришел, вероятно, начальник этого пункта и сказал, что все могут ехать, а я не могу.

— Вообще никак не объяснили причины?

— Комментариев у них не было никаких. Но пограничники были культурные, только сказали, что мне въезд не разрешен, запрещен. Говорят: возвращайтесь обратно.

На вопросы Тадеуша Кондрусевича, куда жаловаться, представители пограничной службы посоветовали сфотографировать объявление, которое висит на пункте пропуска — с координатами для жалоб.

— Сейчас я нахожусь в одном из приходов у своих знакомых, под Белостоком, — говорит митрополит. — Утром написал обращение в пограничный комитет Республики Беларусь, отправил по «электронке». Посмотрел законодательство о пересечении границы — там четко и ясно написано, что гражданину Беларуси нельзя отказать во въезде (Закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». — Прим. TUT.BY). Если бы я вчера видел этот закон, то показал бы его на границе. Сейчас жду, объяснят мне что-то или нет.



Митрополит Тадеуш Кондрусевич, 2016 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Митрополит Тадеуш Кондрусевич добавляет, что почти за сутки с ним не связывался никто из белорусских официальных лиц.

— Нет, не связывались. Я пытался звонить в Администрацию президента, но никто не отвечал на мой звонок и никто не перезванивал. Обычно, как правило, перезванивают.

Вчера адвокат в разговоре с TUT.BY отмечал , что с правовой точки зрения не пустить в Беларусь белоруса могут только по одной причине — если он уже не гражданин нашей страны. Главе Католической церкви в Беларуси ничего неизвестно о каких-либо процедурах по лишению его белорусского гражданства.

— У меня только белорусское гражданство, никакого другого нет, — поясняет митрополит. — Было и российское, когда это нужно было для работы в России, но когда Папа вернул меня в Беларусь, мне восстановили белорусское.

— С чем вы связываете то, что вас не пустили в Беларусь? Может ли это объясняться вашими высказываниями о насилии после выборов?

— Мне не хочется ни с чем связывать происходящее. На кофейной гуще гадать не хочу. Высказывания высказываниями, но я всегда призывал к мирному решению вопроса и меня тоже очень беспокоит, что некоторые люди говорят: «Мы не простим никогда». Понятно, что простить нелегко, но Евангелие призывает к прощению.

— Как налажена работа в костеле без вас?

— Сегодня все есть: электронная почта, телефон. Есть генеральный викарий Юрий Кособуцкий, согласно каноническому праву в мое отсутствие он принимает на себя все обязанности епископа.

— Расстроены всей этой ситуацией?

— Расстроен. Непонятно, конечно. Спрашиваю сам себя: «Что я сделал?». Старался столько для республики — не только в духовном плане. Конференции большие проводили, когда сюда приезжал и 50 епископов и кардиналов на Совет епископских конференций Европы в 2017-м году. Вместе с православными также организовали большую конференцию. Это все имидж, имидж для страны. Но что сделано, то сделано.

Сегодня Тадеуш Кондрусевич обратился к пастве католического костела в Беларуси. Он просит молиться о его скором возвращении в Беларусь и о мирном решении острого общественно-политического кризиса в стране.

— Надеюсь, что это только досадное недоразумение, которое в кратчайший срок будет исправлено, — пишет митрополит.

— В условиях переживаемого в настоящее время в нашем Отечестве социально-политического кризиса я призывал и продолжаю призывать к диалогу и примирению. Мне совершенно не хочется, чтобы необоснованное и беззаконное решение пограничной службы усугубляло напряженность в нашем Отечестве, — добавляет он.