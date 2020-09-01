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Не та форма графика и странное облако. Изучили фото протоколов на платформе «Зубр» и нашли аномалии
01.09.2020 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Обычно, если во время выборов голоса посчитаны правильно, явка и результаты связаны определенными математическими законами, а форма графиков позволяет судить о правдивости и прозрачности результатов голосования. TUT.BY использовал фото протоколов с участков по выборам президента, собранные платформой «Зубр», построил графики и обнаружил аномалии.
Недавно мы
Как можно изучить достоверность подсчета голосов при помощи графика?
Как статистика помогает определить, были ли голоса посчитаны верно? Рассмотрим теоретический пример. Предположим, явка на выборах составила 69,5%. Объединим участки с явкой от 69,0 до 69,9% в группу и для простоты обозначим ее как 69%. Сумма голосов на этих участках будет самой большой. Также много голосов будет на участках с явкой 68 и 70%, чуть меньше на участках с явкой 67 и 71% и так далее.
Чем больше разница между средней явкой и явкой на участках, допустим, попавших в диапазон 38,0−38,99, тем меньше сумма проголосовавших на участках с такой явкой. С этим проще разобраться, если посмотреть на график:
В идеале, если выборы прошли «по правилам», зависимость явки на участках от количества голосов должна иметь форму колокола.
В некоторых странах кривая никогда не принимает эту форму из-за глобального разделения внутри страны. Например, запад и восток исторически голосуют совершенно по-разному. В Беларуси такого разделения нет, а значит, нет и причины, по которой форма кривой для нашей страны должна быть другой.
Вот так, например, распределились голоса в первом туре выборов президента Польши 28 июня 2020 года:
Форма кривой — почти идеальный колокол, то есть, голоса подсчитали честно.
Картина практически не меняется, если разложить общее количество голосов по кандидатам. Пропорции сохраняются вне зависимости от явки на участках. Это говорит о том, что голосование проходило без нарушений закона.
Хорошо, а как выглядит график по итогом выборов в Беларуси?
После последних выборов в Беларуси волонтеры платформы «Зубр» собрали доступные фотографии протоколов и оцифровали их. Мы использовали 1291 протокол из этой подборки и построили графики, аналогичные тем, что приведены выше.
На этих 1291 участках проголосовало более 1,8 миллиона человек из 5,8 миллиона, принявших участие в выборах. Это 31,5% от всех избирателей.
Вот как выглядит распределение сумм голосов по участкам с разной явкой за Александра Лукашенко и Светлану Тихановскую:
Как видно, форма кривых совсем не напоминает колокол.
Стоит обратить внимание и на две аномалии. Одна — пик на участках с явкой 65−68%: его там быть не должно, так как это очень далеко от средней явки в 84,4% по версии ЦИК.
Вторая странность — что данный пик сформировали минские участки: результаты в одном городе не должны быть настолько похожими.
На графике ниже мы изобразили все доступные минские участки и явку на каждом из них (каждая точка — отдельный участок). Вот так выглядит явка на 406 из 687 участках города:
На большинстве участков столицы явка — в очень узком диапазоне (обратите внимание на получившуюся линию в районе 60%), что довольно подозрительно. Также, судя по данным, разброс явки зависит от района города, чего быть не должно.
К примеру, в Заводском и Ленинском районах явка на большинстве участков находится в диапазоне 60−67% (начало графика). Зато в Первомайском и Октябрьском районах (центральная часть графика) явка на большинстве участков настолько похожа, что выстраивается в прямую линию.
Еще одна странность — довольно большое количество участков с очень высокой явкой под 95−100%. Для сравнения, вот так голосовали во втором туре выборов президента Польши в Варшаве:
Видно, что разброс результатов явки намного шире, а участков с подозрительно высоким значением практически нет.
А есть еще способ изучить итоговые данные по участкам?
Да, есть — построить график зависимости явки на каждом участке от результата кандидата. Полученное облако точек должно располагаться кучно вокруг среднего значения явки и результата.
Это видно на графике ниже, на нем более 27 тысяч участков Польши (каждая точка — отдельный участок) в зависимости от результата победителя тех выборов Анджея Дуды и явки на том или ином участке.
Видно, что центр облака точек расположен где-то в районе пересечения средней явки по стране и итогового результата Дуды, как и должно быть согласно статистике.
Совершенно другая картина получается, если нанести аналогичным образом белорусские участки, для которых доступны протоколы, в зависимости от явки на них и результата Александра Лукашенко:
Участки не концентрируются вокруг пересечения средней явки и итогового результата Лукашенко. Также видно аномальное скопление точек, обведенное пунктирной линией. В основном там минские участки. Как уже говорилось выше, довольно странно, что многие из них оказались настолько близки по явке и по результату.
На этом графике представлены только 1291 из 5767 участков страны. Возможно, если бы у нас были данные по всем, картина выглядела бы более правдоподобной. Однако в таком случае результаты на остальных участках должны значительно отличаться от собранных. Большинство из них должны быть с результатом за Лукашенко в районе 90%. Это маловероятно.
В целом, результаты по данным собранных протоколов выглядят как минимум подозрительно.
Источник данных: система онлайн-мониторинга избирательного процесса в Республике Беларусь
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Проанализировали фото протоколов, собранные платформой «Зубр» и построили графики, по которым можно оценить честность и прозрачность прошедших выборов.
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