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Более тысячи студентов ходят по проспекту Независимости, меняя направление
01.09.2020 14:17 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 сентября. Около 1.200 студентов столичных вузов ходят по проспекту Независимости, меняя направление.
Вначале тысячная колонна демонстрантов направлялась от центра в сторону БНТУ. В районе радиотехнического колледжа, недалеко от пересечения улицы Петруся Бровки и проспекта Независимости, они увидели проезжающие мимо автозаки и остановились, скандируя: "БНТУ, далучайся!"
В это время со стороны БНТУ им навстречу пошли примерно 250 человек, после чего колонна развернулась и направилась к площади Якуба Коласа.
Мимо студентов проехали три автозака в сопровождении милицейских автобусов.
Ранее силовики разогнали демонстрацию студентов, которые хотели пройти маршем по площади Независимости к Министерству образования, чтобы передать петицию с политическими требованиями.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 1 сентября. Около 1.200 студентов столичных вузов ходят по проспекту Независимости, меняя направление. Вначале тысячная колонна демонстрантов направлялась от...
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