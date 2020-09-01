Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Около 1.200 студентов столичных вузов ходят по проспекту Независимости, меняя направление.

Вначале тысячная колонна демонстрантов направлялась от центра в сторону БНТУ. В районе радиотехнического колледжа, недалеко от пересечения улицы Петруся Бровки и проспекта Независимости, они увидели проезжающие мимо автозаки и остановились, скандируя: "БНТУ, далучайся!"

В это время со стороны БНТУ им навстречу пошли примерно 250 человек, после чего колонна развернулась и направилась к площади Якуба Коласа.

Мимо студентов проехали три автозака в сопровождении милицейских автобусов.

Ранее силовики разогнали демонстрацию студентов, которые хотели пройти маршем по площади Независимости к Министерству образования, чтобы передать петицию с политическими требованиями.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более тысячи студентов ходят по проспекту Независимости, меняя направление Минск, 1 сентября. Около 1.200 студентов столичных вузов ходят по проспекту Независимости, меняя направление. Вначале тысячная колонна демонстрантов направлялась от...

Захар Щербаков, БелаПАН.