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Скандал на школьной линейке в Могилеве: активист требовал у учителей покаяться за фальсификации
01.09.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 1 сентября на школьной линейке произошел скандал. Местный активист Валадар Цурпанов пришел в СШ № 43 и потребовал у учителей, которые были членами участковых избирательных комиссий на президентских выборах, покаяться в фальсификации выборов и подписаться под требованием провести новые, честные выборы. Мужчину задержали,
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Судя по ролику, Валадар Цурпанов не договорил все, что хотел сказать. Его слова заглушили музыкой, и мужчину быстро увели за угол школы три милиционера.
Затем его доставили в Октябрьский РОВД Могилева.
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Валадар Цурпанов пришел в СШ № 43. Его задержали милиционеры.
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