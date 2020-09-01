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Скандал на школьной линейке в Могилеве: активист требовал у учителей покаяться за фальсификации

01.09.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 1 сентября на школьной линейке произошел скандал. Местный активист Валадар Цурпанов пришел в СШ № 43 и потребовал у учителей, которые были членами участковых избирательных комиссий на президентских выборах, покаяться в фальсификации выборов и подписаться под требованием провести новые, честные выборы. Мужчину задержали, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

Видео опубликовал один из очевидцев произошедшего.

Судя по ролику, Валадар Цурпанов не договорил все, что хотел сказать. Его слова заглушили музыкой, и мужчину быстро увели за угол школы три милиционера.

Затем его доставили в Октябрьский РОВД Могилева.

 
Теги: Могилев
 
 
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