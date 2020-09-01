Студенты ГрГУ вышли на мирную акцию протеста

Источник материала: Tut.by

На мирную акцию протеста в Гродно 1 сентября вышли студенты ГрГУ.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

К ним подошел проректор вуза по воспитательной работе Василий Синько, который попросил собравшихся перейти через дорогу, сказав, что на территории университета не должно быть никаких политических акций.

Приехали милиционеры. Сотрудник в штатском снимает всех на камеру.

Студенты решили отойти от корпуса и встали маленькими группами в отдалении от здания.

Напомним, 1 сентября студенты сразу нескольких вузов Минска — БГУ, БГУИР, МГЛУ, БНТУ, БГУКИ, БГПУ и других — вышли на марш солидарности . Срывать учебный процесс, заявляют студенты, они не намерены, но при этом настаивают на своих требованиях: признание выборов 9 августа недействительными, прекращение политического преследования граждан, освобождение всех политических заключенных. Следить за всем, что происходит сегодня в стране, можно здесь .