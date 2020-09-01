|
Студенты ГрГУ вышли на мирную акцию протеста
01.09.2020 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На мирную акцию протеста в Гродно 1 сентября вышли студенты ГрГУ.
К ним подошел проректор вуза по воспитательной работе Василий Синько, который попросил собравшихся перейти через дорогу, сказав, что на территории университета не должно быть никаких политических акций.
Приехали милиционеры. Сотрудник в штатском снимает всех на камеру.
Студенты решили отойти от корпуса и встали маленькими группами в отдалении от здания.
Напомним, 1 сентября студенты сразу нескольких вузов Минска — БГУ, БГУИР, МГЛУ, БНТУ, БГУКИ, БГПУ и других —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, 1 сентября студенты сразу нескольких вузов Минска - БГУ, БГУИР, МГЛУ, БНТУ, БГУКИ, БГПУ и других - вышли на марш солидарности.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)