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Москалькова готова обратиться в Генпрокуратуру РБ насчет насилия в тюрьмах
01.09.2020 15:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о своей готовности обратиться в Генеральную прокуратуру Беларуси по поводу насилия в тюрьмах республики.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
По ее словам, накануне она получила сообщение от координатора "Открытой России" Артема Важенкова, который был
"В видеообращении он действительно ставил вопрос о том, что правоохранительные органы Беларуси грубо работали, что ему известно о насильственных методах, используемых в правоохранительной системе", - рассказала Москалькова во вторник журналистам.
Омбудсмен добавила, что доказательств этой информации у нее нет, поскольку сами пострадавшие к ней не обращались.
"Поэтому если такие будут обращения, то я, конечно, попрошу генерального прокурора Беларуси проверить и ответить мне", - сказала уполномоченный по правам человека.
Москалькова также отметила, что в соответствии с федеральным конституционным законом проверку можно проводить только тогда, когда поступило обращение от конкретных людей.
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Уполномоченный по правам человека заявила, что будет обязана отреагировать, если к ней обратятся пострадавшие от насилия граждане.
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