Москалькова готова обратиться в Генпрокуратуру РБ насчет насилия в тюрьмах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о своей готовности обратиться в Генеральную прокуратуру Беларуси по поводу насилия в тюрьмах республики.

По ее словам, накануне она получила сообщение от координатора "Открытой России" Артема Важенкова, который был задержан в Беларуси по делу о беспорядках, а после вернулся на родину.

"В видеообращении он действительно ставил вопрос о том, что правоохранительные органы Беларуси грубо работали, что ему известно о насильственных методах, используемых в правоохранительной системе", - рассказала Москалькова во вторник журналистам.

Омбудсмен добавила, что доказательств этой информации у нее нет, поскольку сами пострадавшие к ней не обращались.

"Поэтому если такие будут обращения, то я, конечно, попрошу генерального прокурора Беларуси проверить и ответить мне", - сказала уполномоченный по правам человека.

Москалькова также отметила, что в соответствии с федеральным конституционным законом проверку можно проводить только тогда, когда поступило обращение от конкретных людей.

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