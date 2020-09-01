Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. В центр города идет еще одна колонна демонстрантов, среди которых, в частности, рабочие Минского тракторного завода.

Судя по всему, они намерены нагнать студентов, которые уже несколько часов проводят марш в районе площади Поеды и цирка Препятствуя движению студентов, силовики заблокировали мост через Свислочь на улице Янки Купалы. Демонстранты свернула на улицу Интернациональную и пошли вверх, ко Дворцу Республики. У дворца улицу также перекрыл ОМОН. Примерно тысяча студентов свернули на Зыбицкую, а оттуда — на Немигу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центр города идет еще одна колонна демонстрантов, среди которых — много рабочих Минск, 1 сентября. В центр города идет еще одна колонна демонстрантов, среди которых, в частности, рабочие Минского тракторного завода. Судя по всему, они намерены...

Захар Щербаков, БелаПАН.