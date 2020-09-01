ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центр города идет еще одна колонна демонстрантов, среди которых — много рабочих

01.09.2020 15:17 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. В центр города идет еще одна колонна демонстрантов, среди которых, в частности, рабочие Минского тракторного завода.

Судя по всему, они намерены нагнать студентов, которые уже несколько часов проводят марш в районе площади Поеды и цирка Препятствуя движению студентов, силовики заблокировали мост через Свислочь на улице Янки Купалы. Демонстранты свернула на улицу Интернациональную и пошли вверх, ко Дворцу Республики. У дворца улицу также перекрыл ОМОН. Примерно тысяча студентов свернули на Зыбицкую, а оттуда — на Немигу.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 сентября. В центр города идет еще одна колонна демонстрантов, среди которых, в частности, рабочие Минского тракторного завода. Судя по всему, они намерены...
 
Новости дня
Новости общества
 
Москалькова готова обратиться в Генпрокуратуру РБ насчет насилия в тюрьмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика