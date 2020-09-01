ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельчанин украл у магазина привязанную лайку. Сказал, что у нее были грустные глаза

01.09.2020 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

28 августа гомельчанка с братом отправились в торговый центр на улице Косарева, а заодно решили выгулять собаку. Там привязали лайку к металлическому поручню велостоянки и ушли за покупками. Вернулись, а собаки нет. Что было дальше, рассказали в УВД.


Фото: allforhunt.com

Охранники торгового центра видели, как какой-то мужчина находился около собаки некоторое время, а затем отвязал лайку и скрылся. По видео с камер наружного наблюдения удалось установить направление, в котором ушел неизвестный с собакой.

Владелец лайки бросился вдогонку и у одного из подъездов нагнал похитителя. На вопрос, где он нашел пса, тот пояснил, что собака сама крутилась около дома. Тогда мужчина сообщил вору, что лайка принадлежит его сестре и, если тот пройдет с ним до торгового центра, то родственница даст хорошее вознаграждение за возвращение питомца. Мужчина на такое предложение соблазнился — и как только подошел к торговому центру, его задержали охранники, а позже подоспела и милиция.

Оперативникам 57-летний гомельчанин пояснил, что забрал собаку, потому что у нее «были грустные глаза». Потом, мол, планировал подарить лайку знакомым.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативникам 57-летний гомельчанин пояснил, что у собаки были грустные глаза. Потому он и решил ее забрать. Впоследствии планировал подарить лайку знакомым.
 
Новости дня
Новости общества
 
Попал в общий с Россией список невъездных. Лукашенко рассказал, почему Кондрусевича не пускают в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика