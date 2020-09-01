Гомельчанин украл у магазина привязанную лайку. Сказал, что у нее были грустные глаза

Источник материала: Tut.by

28 августа гомельчанка с братом отправились в торговый центр на улице Косарева, а заодно решили выгулять собаку. Там привязали лайку к металлическому поручню велостоянки и ушли за покупками. Вернулись, а собаки нет. Что было дальше, рассказали в УВД.



Фото: allforhunt.com

Охранники торгового центра видели, как какой-то мужчина находился около собаки некоторое время, а затем отвязал лайку и скрылся. По видео с камер наружного наблюдения удалось установить направление, в котором ушел неизвестный с собакой.

Владелец лайки бросился вдогонку и у одного из подъездов нагнал похитителя. На вопрос, где он нашел пса, тот пояснил, что собака сама крутилась около дома. Тогда мужчина сообщил вору, что лайка принадлежит его сестре и, если тот пройдет с ним до торгового центра, то родственница даст хорошее вознаграждение за возвращение питомца. Мужчина на такое предложение соблазнился — и как только подошел к торговому центру, его задержали охранники, а позже подоспела и милиция.

Оперативникам 57-летний гомельчанин пояснил, что забрал собаку, потому что у нее «были грустные глаза». Потом, мол, планировал подарить лайку знакомым.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу.