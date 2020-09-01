Посол России в Беларуси дал урок китайского и братской дружбы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен ― Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси Дмитрий Мезенцев в День знаний посетил Российский государственный социальный университет в Минске, где встретился со студентами и преподавателями. Визит в учебное заведение был приурочен к началу нового учебного года. По традиции, дипломат каждый год 1 сентября посещает одно из учебных заведений в Беларуси, которое находится под патронатом российского посольства.

Обращаясь студентам, глава дипмиссии напомнил им об ответственности за будущее. "Я уверен, что здесь сидят люди, которые через 10-15-20 лет возьмут на свои плечи ответственность за отношения между Россией и Беларусью", сказал посол.

© Sputnik / Виктор Толочко Посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев и директор РГСУ в Минске Сергей Полетаев

Имея богатый опыт преподавания в вузе, Мезенцев "вызвал к доске" самого смелого студента, чтобы тот поделился своими прогнозами о том, каким мир будет через несколько десятилетий.

К кафедре вышел выпускник Вадим Кравченко, который закончил университет по специальности "конфликтология", он сообщил собравшимся, что зачислен в магистратуру МГИМО, на кадру менеджмента военно-технического сотрудничества.

Посол в свою очередь рассказал, что исам учился в МГИМО, который известен не только своими традициями и статусом одного из престижнейших вузов, а также преподаванием рекордного числа языков ― 58. Когда будущий студент МГИМО сказал, что планирует изучать китайский, посол показал, что знаком культурой Поднебесной ― написал на доске афоризм Лао Цзы о том, что длинный путь начитается с первого шага.

© Sputnik / Виктор Толочко Посол России написал на доске китайскую поговорку

"Мы знаем, как китайцы гордятся своей философской традицией. Здесь уместно вспомнить и Конфуция, и Лао Цзы, и его поговорку о том, что путь в тысяч километров начинается с первого шага", ― сказал Мезенцев.

Кроме фразы Лао Цзы посол за считанные секунды нарисовал мелом на доске скачущую лошадь в стиле китайского живописца Сюй Бэйхуна. Рисуя лошадь для студентов, дипломат, скорее всего, имел в виду, что Древнем Китае лошадей почитали как символ чести, благополучия и успеха.

© Sputnik / Евгений Одиноков Будущему студенту МГИМО Вадиму Кравченко дипломат пообещал помочь "обустроиться в дорогой Москве"

В завершение лекции от российской дипмиссии студентам и преподавателям были вручены памятные подарки. А будущему студенту МГИМО Вадиму Кравченко дипломат пообещал помочь "обустроиться в дорогой Москве".

В завершение для руководителя российской дипмиссии руководители вуза провели экскурсию по учебному заведению. Кроме этого, Дмитрий Мезенцев ответил на вопросы журналистов, которые касались позиции России в непростой для Беларуси период.

"Позиция России ― это поддержка огромного потенциала двусторонних отношений. На мой взгляд, возвращение к интеграционной повестке Союзного государства ― успешные шаги по раскрытию потенциала союзного договора", ― сказал глава российской дипмиссии в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко День знаний отпраздновали в Российском государственном социальном университете в Минске

С 1998 по 2020 год университет подготовил 5 тысяч выпускников.

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