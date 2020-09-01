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Заблокирован счет компании, которой принадлежат kyky.org и The Village Беларусь
01.09.2020 18:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заблокирован счет независимой медиакомпании Mint Media, которая издает онлайн-журнал kyky.org. Об этом
По информации издания, счет заблокирован по решению Департамента финансовых расследований.
— По всей видимости, оно обусловлено уголовным делом, которое заведено на нашего соучредителя Сашу Василевича, — указывает издание.
На сайте Mint Media сообщается, что компания была создана в 2013 году тремя партнерами: Дарьей Мински, Александром Василевичем и Сашей Романовой. Ей принадлежат два онлайн-журнала — kyky.org и The Village Беларусь.
Бизнесмен Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь,
Из Беларуси
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- По всей видимости, оно обусловлено уголовным делом, которое заведено на нашего соучредителя Сашу Василевича, - указывает издание.
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