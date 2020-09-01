Заблокирован счет компании, которой принадлежат kyky.org и The Village Беларусь

Источник материала: Tut.by

Заблокирован счет независимой медиакомпании Mint Media, которая издает онлайн-журнал kyky.org. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По информации издания, счет заблокирован по решению Департамента финансовых расследований.

— По всей видимости, оно обусловлено уголовным делом, которое заведено на нашего соучредителя Сашу Василевича, — указывает издание.

На сайте Mint Media сообщается, что компания была создана в 2013 году тремя партнерами: Дарьей Мински, Александром Василевичем и Сашей Романовой. Ей принадлежат два онлайн-журнала — kyky.org и The Village Беларусь.

Бизнесмен Александр Василевич, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь,

был задержан в конце августа. Ему определена мера пресечения — заключение под стражу. В чем конкретно обвиняют бизнесмена, пока неизвестно. С его жены взята подписка о неразглашении материалов дела.

Из Беларуси уехали главный редактор kyky.org Анастасия Рогатко и директор издания Саша Романова.