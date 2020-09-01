«Это будет резня». Лукашенко рассказал, что будет, если альтернативные силы придут к власти

Источник материала: Tut.by

Лукашенко не уходит с поста президента не потому что держится за власть. Он подчеркнул, что его поддерживают миллионы людей, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей. Об этом он заявил журналистам, посещая Барановичи. Сюжет был показан в эфире СТВ .



Фото: president.gov.by

— Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть». Дело здесь не во власти, дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок. И не хочу, чтобы порезали честных порядочных людей, которые работали на это.

Он заявил, что в Беларуси будет не люстрация, «как утверждают некоторые».

— Это будет резня, и то что произошло в Украине — это будут цветочки. У нас будут ягодки. Вы же понимаете, кто за нас взялся? Вы же видите, кто управляет? Вы уже видите? Идите туда — и рисуют квадрат, где остановиться, через некоторое время — идите туда — и рисуют новый квадрат. А потом — идите поздравьте его с днем рождения. Дураки, они с огнем играются, — заявил Лукашенко.

«Некоторых вовремя раскусили»

Отвечая на вопрос RT о его отношении к тем, кто раньше был госслужащим, а сейчас по другую сторону, Лукашенко назвал их предателями.

— За четверть века у меня такие случаи были. Пусть, немного, но были. Не много — потому что власть всегда была твердой. А сейчас им показалось в виртуальном мире, что власть чуть ли не лежит. Поэтому можно об Лукашенко ноги вытереть сейчас и пойти туда.

Все такие люди, отметил Лукашенко, ответят по закону. Он также заявил, что есть и такие, «которых мы вовремя раскусили.

— Отправили кого на покой, кому предложили — идите, бизнес любите, занимайтесь бизнесом. Они тоже не откровенно, но где-то постятся.