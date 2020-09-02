В Могилеве блогер вел прямую видеотрансляцию акции протеста - ему дали 8 суток за участие в ней

Источник материала: Tut.by

В Могилеве блогера Александра Соболевского, который вел прямую видеотрансляцию акции протеста, признали виновным в участии в ней. За это суд Ленинского района дал Соболевскому 8 суток ареста. Александр объявил, что начинает голодовку.



Фото: Алексей Каплан

Александра Соболевского задержали 30 августа на улице Пионерской около 17.15. В него из окна дома на улице Пионерской, 50 кто-то швырнул горшок с цветком, который задел рюкзак блогера. Пока Соболевский снимал видео, около него остановился серый микроавтобус, и мужчины в штатском, коротко представившись «милиция», завели Соболевского в машину.

Блогер провел в изоляторе до суда около двух суток. Когда суд вынес решение об административном аресте, Соболевский объявил, что начинает голодовку — в знак протеста против решения суда.

Напомним, 30 августа в Могилеве люди снова массово вышли на улицы с протестом против Лукашенко, насилия силовиков и вранья чиновников. Во время этой акции и задержали блогера Алеся Соболевского.

Также в воскресенье в разных точках города задержали еще 9 человек, среди которых — блогер Андрей Бодилев. Блогер возвращался домой, его задержали возле торгового центра «Атриум» после окончания акции протеста. Он провел ночь и утро в изоляторе, а днем 31 августа его привезли в суд Ленинского района.

Судья Ратникова заявила, что в протоколе об административном правонарушении в отношении Бодилева есть ошибки, и отправила протокол на доработку. Блогера отпустили.

В понедельник, 31 августа, милиция задержала в Могилеве 8 человек. Одного из них, солиста группы BEZ. NOT Евгения Сысоева, забрали из дома в 11 утра, составили административный протокол за участие в несанкционированном мероприятии и отпустили.

Около 18.30 возле торгового центра «Атриум» сотрудники ОМОНа задержали 7 человек. Среди них — пенсионер, ветеран военно-морского флота Александр Страх (мы о нем рассказывали ). Их отвезли Ленинский РОВД и через несколько часов отпустили, опросив и заставив подписать «бумагу о неучастии в несанкционированных массовых мероприятиях».