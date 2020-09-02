Задержанные на работе журналисты, протесты и День знаний, Лукашенко на линейке и футбол - все за вчера

Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич сейчас в Польше — его не пустили в Беларусь. Кондрусевич рассказал, что именно произошло на границе. Он находится в одном из приходов под Белостоком и ждет ответа Госпогранкомитета на свое официальное обращение. Пояснения далАлександр Лукашенко.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что в случае закрытия границ для международных грузов Беларусь пострадает больше всех. Напомним, недавно Александр Лукашенко предупредил об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции.
31 августа Департамент финансовых расследований задержал члена президиума Координационного совета Лилию Власову. Коллеги говорят о ней так — «юрист номер один». Многие именитые юристы, адвокаты и медиаторы — ее ученики. Рассказываем про Лилию Власову. Тем временем из СИЗО КГБ вышла на свободу проходящая по делу Белгазпромбанка экс-помощница Виктора Бабарико.
В последние недели в Сети все чаще появляются сообщения, что сотрудники правоохранительных органов требуют у остановленных для проверки или задержанных людей показать содержимое их телефонов. Спросили у юриста, законно ли это требование.
Экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в Беларуси в ходе протестных акций после 9 августа. Они также встревожены тем фактом, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек неизвестны их родственникам. Глава МВД Юрий Караев прокомментировалжесткое видео из автозака и слухи про изнасилованных.
Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико создают политическую партию «Вместе». В Координационном совете пояснили, что создание партии не затрагивает работу совета и она будет существовать параллельно. Для Павла Латушко это стало новостью, а Светлана Тихановская раскритировала некоторые ее планы. Мы же спросили у экспертов, насколько подходящий момент подобран, зарегистрируют ли партию и сколько стоит готовая партия.
Вообще вчера было 1 сентября — праздник для детей. В День знаний побывали в СШ № 44 Витебска — той самой, откуда в интернет «выплыли» две аудиозаписи, отражающие, что здесь происходило вечером после голосования на выборах 9 августа. В одной из минских гимназий родители учеников просят директора уволиться, а некоторые педагоги не вернулись в школы этой осенью по идеологическим причинам. Не вышли вчера на работу и некоторые компании — из солидарности. Тем временем больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
Явка и результаты (если голоса посчитаны правильно) связаны определенными математическими законами, а форма графиков позволяет судить о правдивости и прозрачности результатов голосования. TUT.BY использовал фото протоколов с участков по выборам президента, собранные платформой «Зубр», построил графики и вот что обнаружил.
Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем, на днях заявил Владимир Путин. Эксперт рассуждает о том, как Кремль будет дальше реагировать на раскол, образовавшийся в Беларуси между властью и обществом. Независимый аналитик Сергей Чалыйрассказывает о том, чего стоят обещания поддержки со стороны России, какой путь ждет Беларусь и почему децентрализованный протест оказался таким масштабным и ярким.
Ярослав решил рассказать историю подсчета голосов на своем
участке. После двухчасового разговора он попросил включить камеру еще на минуту —
чтобы записать извинения перед теми, кто голосовал. А это история независимого наблюдателя Алексея Новика. 9 августа около десяти вечера он сфотографировал итоговый протокол и пошел на остановку автобуса. По дороге его остановил ОМОН. В итоге домой программист попал только 14 августа.
Оглашен приговор по делу о ЧП на День независимости в 2019 году, когда в результате взрыва один человек погиб, больше десяти получили травмы. Суд признал виновными в случившемся командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика и двух сотрудников российской фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла фейерверки, — Максимилиана Сапронова и Константина Денисова.
Все помнят историю про силовика и лежащего рядом парня с фото? Согласно медицинскому заключению, задержанный на митинге 9 августа Евгений Заичкин все же был пьян.
Александра Будницкого последний раз видели утром 11 августа. После обеда он должен был выйти на смену, но на работе так и не появился, не вернулся и в общежитие, где жил последние два года. Его коллеги написали заявление в милицию о пропаже человека, а 31 августа узнали: Будницкого нет в живых, якобы его тело нашли недалеко от торгового центра «Рига».
О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО
Впервые после выборов официальная игра мужских футбольных команд прошла со зрителями. В СОК «Олимпийский» прошел матч 1/16 финала Кубка Беларуси между столичными «Крумкачами» и «Динамо». Это был необычный матч.