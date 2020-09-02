Задержанные на работе журналисты, протесты и День знаний, Лукашенко на линейке и футбол - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро, дорогие читатели!

Ну что ж, теперь журналистов задерживают во время работы , оставляют на ночь в РУВД и собираются судить ( ждали коллег всю ночь ). Журналисты выполняли профессиональные обязанности и освещали события в Минске . Эти выборы изменили жизнь многих. И вашу тоже? Поделитесь своей историей .

САМОЕ ВАЖНОЕ

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Явка и результаты (если голоса посчитаны правильно) связаны определенными математическими законами, а форма графиков позволяет судить о правдивости и прозрачности результатов голосования. TUT.BY использовал фото протоколов с участков по выборам президента, собранные платформой «Зубр», построил графики и вот что обнаружил .

Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем, на днях заявил Владимир Путин. Эксперт рассуждает о том, как Кремль будет дальше реагировать на раскол, образовавшийся в Беларуси между властью и обществом. Независимый аналитик Сергей Чалый рассказывает о том, чего стоят обещания поддержки со стороны России, какой путь ждет Беларусь и почему децентрализованный протест оказался таким масштабным и ярким.

Ярослав решил рассказать историю подсчета голосов на своем

участке. После двухчасового разговора он попросил включить камеру еще на минуту —

чтобы записать извинения перед теми, кто голосовал . А это история независимого наблюдателя Алексея Новика. 9 августа около десяти вечера он сфотографировал итоговый протокол и пошел на остановку автобуса. По дороге его остановил ОМОН. В итоге домой программист попал только 14 августа .