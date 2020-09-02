ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанные на работе журналисты, протесты и День знаний, Лукашенко на линейке и футбол - все за вчера

02.09.2020 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро, дорогие читатели!

Ну что ж, теперь журналистов задерживают во время работы, оставляют на ночь в РУВД и собираются судить (ждали коллег всю ночь). Журналисты выполняли профессиональные обязанности и освещали события в Минске. Эти выборы изменили жизнь многих. И вашу тоже? Поделитесь своей историей.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич сейчас в Польше — его не пустили в Беларусь. Кондрусевич рассказал, что именно произошло на границе. Он находится в одном из приходов под Белостоком и ждет ответа Госпогранкомитета на свое официальное обращение. Пояснения дал Александр Лукашенко.
  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что в случае закрытия границ для международных грузов Беларусь пострадает больше всех. Напомним, недавно Александр Лукашенко предупредил об экономическом ответе Минска на объявленные странами Балтии санкции.
  • 31 августа Департамент финансовых расследований задержал члена президиума Координационного совета Лилию Власову. Коллеги говорят о ней так — «юрист номер один». Многие именитые юристы, адвокаты и медиаторы — ее ученики. Рассказываем про Лилию Власову. Тем временем из СИЗО КГБ вышла на свободу проходящая по делу Белгазпромбанка экс-помощница Виктора Бабарико.
  • Александр Лукашенко вчера побывал в Барановичах, где рассказал, что не уходит с поста президента не потому, что держится за власть, а также о своем отношении к тем, кто раньше был госслужащим, а сейчас по другую сторону. Прокомментировал он количество выходящих на протесты людей, отношения с Россией и введение запрета на въезд для него и еще 29 белорусских чиновников в страны Балтии.
  • В последние недели в Сети все чаще появляются сообщения, что сотрудники правоохранительных органов требуют у остановленных для проверки или задержанных людей показать содержимое их телефонов. Спросили у юриста, законно ли это требование.
  • Экспертам ООН известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в Беларуси в ходе протестных акций после 9 августа. Они также встревожены тем фактом, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере 6 человек неизвестны их родственникам. Глава МВД Юрий Караев прокомментировал жесткое видео из автозака и слухи про изнасилованных.
  • Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико создают политическую партию «Вместе». В Координационном совете пояснили, что создание партии не затрагивает работу совета и она будет существовать параллельно. Для Павла Латушко это стало новостью, а Светлана Тихановская раскритировала некоторые ее планы. Мы же спросили у экспертов, насколько подходящий момент подобран, зарегистрируют ли партию и сколько стоит готовая партия.
  • Вообще вчера было 1 сентября — праздник для детей. В День знаний побывали в СШ № 44 Витебска — той самой, откуда в интернет «выплыли» две аудиозаписи, отражающие, что здесь происходило вечером после голосования на выборах 9 августа. В одной из минских гимназий родители учеников просят директора уволиться, а некоторые педагоги не вернулись в школы этой осенью по идеологическим причинам. Не вышли вчера на работу и некоторые компании — из солидарности. Тем временем больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • Явка и результаты (если голоса посчитаны правильно) связаны определенными математическими законами, а форма графиков позволяет судить о правдивости и прозрачности результатов голосования. TUT.BY использовал фото протоколов с участков по выборам президента, собранные платформой «Зубр», построил графики и вот что обнаружил.

  • Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными, а Александра Лукашенко — их победителем, на днях заявил Владимир Путин. Эксперт рассуждает о том, как Кремль будет дальше реагировать на раскол, образовавшийся в Беларуси между властью и обществом. Независимый аналитик Сергей Чалый рассказывает о том, чего стоят обещания поддержки со стороны России, какой путь ждет Беларусь и почему децентрализованный протест оказался таким масштабным и ярким.

  • Ярослав решил рассказать историю подсчета голосов на своем
    участке. После двухчасового разговора он попросил включить камеру еще на минуту —
    чтобы записать извинения перед теми, кто голосовал. А это история независимого наблюдателя Алексея Новика. 9 августа около десяти вечера он сфотографировал итоговый протокол и пошел на остановку автобуса. По дороге его остановил ОМОН. В итоге домой программист попал только 14 августа.

  • Наш фэшн-редактор пролистала фотографии с мирных протестов, которые прошли в эти выходные, и собрала коллекцию самых интересных образов. На акциях, кстати, можно встретить много знаменитостей и спортсменов. Кстати, а звезды российского театра, кино и шоу-бизнеса поддержали Купаловский театр.


  • Оглашен приговор по делу о ЧП на День независимости в 2019 году, когда в результате взрыва один человек погиб, больше десяти получили травмы. Суд признал виновными в случившемся командира патрульной роты Минской военной комендатуры Алексея Круглика и двух сотрудников российской фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла фейерверки, — Максимилиана Сапронова и Константина Денисова.
  • Все помнят историю про силовика и лежащего рядом парня с фото? Согласно медицинскому заключению, задержанный на митинге 9 августа Евгений Заичкин все же был пьян.
  • Александра Будницкого последний раз видели утром 11 августа. После обеда он должен был выйти на смену, но на работе так и не появился, не вернулся и в общежитие, где жил последние два года. Его коллеги написали заявление в милицию о пропаже человека, а 31 августа узнали: Будницкого нет в живых, якобы его тело нашли недалеко от торгового центра «Рига».

О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО

  • Впервые после выборов официальная игра мужских футбольных команд прошла со зрителями. В СОК «Олимпийский» прошел матч 1/16 финала Кубка Беларуси между столичными «Крумкачами» и «Динамо». Это был необычный матч.


Все новости вторника, 1 сентября

Очень хочется закончить наш обзор чем-то хорошим и не про политику. Вот в Полоцке, например, гулял зубр. Сил всем и удачи!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Сколько школьников, студентов и педагогов в Витебской области?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика